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Bursa'yı sağanak vurdu (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

DOLU BEYAZA BÜRÜDÜ Merkez Osmangazi ilçesi Kirazlı Mahallesi'ne dolu yağdı.

Bursa'yı sağanak vurdu (6)

DOLU BEYAZA BÜRÜDÜ
Merkez Osmangazi ilçesi Kirazlı Mahallesi'ne dolu yağdı. Şiddetli yağan dolu ile birlikte Uludağ'ın eteklerinde bulunan mahalle, bir anda beyaza büründü. Dolu yağışıyla arazide bulunan ekinler zarar gördü.

BURSA, (DHA)

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Bursa'yı sağanak vurdu (6)

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