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‘Bursa’yı yazıyorum, Bursa’yı okuyorum’

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Bursa’yı yazıyorum, Bursa’yı okuyorum’ temalı söyleşi, kitapseverlere unutamayacakları bir gün yaşattı.Büyükşehir Belediyesi Kültür-Sanat Daire Başkanlığı, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nce organize edilen söyleşiye Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Yılmaz, Kültür Sanat Danışmanı Yaşar Elmas ve Kütüphaneler Şube Müdürü Nur Çakır ile kitapseverler katıldı.

‘Bursa’yı yazıyorum, Bursa’yı okuyorum’

Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Bursa’yı yazıyorum, Bursa’yı okuyorum’ temalı söyleşi, kitapseverlere unutamayacakları bir gün yaşattı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür-Sanat Daire Başkanlığı, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nce organize edilen söyleşiye Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Yılmaz, Kültür Sanat Danışmanı Yaşar Elmas ve Kütüphaneler Şube Müdürü Nur Çakır ile kitapseverler katıldı. Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılan söyleşi, katılanlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Programın ilk konuşmacısı, Prof. Dr. Necmi Gürsakal oldu. Kendisini dinleyenlere ‘Mahfel’in Kedileri’ başlıklı ironi yüklü bir Bursa öyküsü sunan Prof. Dr. Gürsakal, Bursa’yı yazmanın ya da okumanın ulvi özelliğine değindi.
Söyleşinin ikinci konuşmacısı ise Nevzat Çalıkuşu oldu. Çalıkuşu, ‘Bursa kitapçılarını, şair ve yazarlarını, kütüphanelerini anlatarak’ adeta bir tarih ve nostalji betimlemesinde bulundu. Bursa’daki yazın hayatının İstanbul’dan da eski olduğunu, ilk kütüphanelerin yine Bursa’da kurulduğunu hatırlatan Çalıkuşu, ‘belge ve kitaplarla’ Bursa’daki okuma ve yazma serüveninin ne denli kaliteli olduğundan bahsetti.
Söyleşi sonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Yılmaz ve Kültür Sanat Danışmanı Yaşar Elmas, konuşmacılara kitap hediye etti.

‘Bursa’yı yazıyorum, Bursa’yı okuyorum’

‘Bursa’yı yazıyorum, Bursa’yı okuyorum’

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