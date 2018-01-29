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Burseya Dağı’nda sızmaya çalışan teröristler tünelde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 13:53 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türk silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen Burseya Dağı’nda gece saatlerinde sızmaya çalışan teröristler yakalandı.

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı onunca gününde devam ediyor. Burseya Dağı’nda gece saatlerinde de sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi. Bu anlar da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. (İHA)

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Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı Burseya Dağı

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Zeytin dalı harekatı dedik adamlar sız ma zeytin yağı gibi sızıntılar..
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