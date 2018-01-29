Burseya Dağı’nda sızmaya çalışan teröristler tünelde yakalandı

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı onunca gününde devam ediyor. Burseya Dağı’nda gece saatlerinde de sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi. Bu anlar da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. (İHA)