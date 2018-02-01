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Burseya Dağı'nda yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 11:46 | Son Güncelleme

Burseya Dağı’na sızmaya çalışan PYD’li teröristler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından tünellerde yakalandı. Yakalanan teröristler sorgularında çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Burseya Dağının teröristlerden temizlenmesinin ardından tünellerden dağa sızmaya çalışan PYD’li teröristler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine bağlı askerler tarafından yakalandı. Burseya Dağı’nda yakalanan 3 PYD’li terörist, ardından ÖSO karargahına getirildi. Elleri arkada yüz üstü yere yatırılan teröristlerin ağladıkları görüldü. Karargahta sorguları yapılan YPG’li 3 terörist, sorgulama sırasında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Babasını öldürmekle tehdit etmişler

Sorguda çok çarpıcı ifadelere yer veren teröristler, YPG’ye nasıl katıldıklarını anlattı. YPG'lilerin babasını öldürmekle tehdit ettiklerini söyleyen terörist şu ifadeleri kullandı: “Ben keyfimden YPG'ye katılmadım, onlar beni zorla getirdiler. Babama ‘oğlun gelmezse seni öldüreceğiz’ demişler”

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"Bize 'Türkler terörist, Türkmenler daha terörist' dediler"

Yakalanan YPG’li teröristlerden biri ise, kendisine "Türkler terörist, Türkmenler daha terörist” denildiğini, YPG'nin amacını tam bilmediğini anlattı.

“Arkadaşlar yabancılar da var diyor”

Sorgulanan diğer terörist de, "YPG’ye ailenizden birisi katılacak" diye tehdit edildiklerini söyleyerek, “Ben köyümde oturuyorum. 'Ya sen ya kız kardeşin ya baban, ailenden bir kişi YPG'ye katılacaksınız' dediler" ifadelerini kullandı. Terörist, YPG içinde yabancı uyruklu terörist olduğunu arkadaşlarından duyduğunu söyledi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Şam'da cuma ortadoğuda bizden habersiz kuş uçamaz diyen pyd eskortlugunda süleyman şah türbesi kaçıran PYD lideri salih müslim sarayda ağırlayanlar çocukları çürük, bedelli olanlar TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayanlar her TÜRK ASKERİ kani elindedir
sende ki bu RTE düşmanlığı vatan sevgisinin önüne geçmiş gerçi ne olduğun belli değil çakma ülkücü seni. ülkücü takliti yapmayı bırak
torbacin kim yigidim :)
Ordumuz destan yazıyor birileride parti propogandası için iftiralar, yalanlar, küfürler yazıyor. Siz boş işlerle uğraşmaya devam edin. Devletimiz, ordusu ve milletiyle el ele teröristleri de içerideki yozlaşmış küfürbazları da üzmeye devam edecektir. Devletinin yanında olmayan düşman safındadır. Olay bu kadar net...
Devleti akp ve mhp den ibaret sanacak kadar küçük düşünmemek gerekir.Destan TSK nındır.Devletindir.Partilerin değil.
12 gün geride kaldı 72 uçak tanklar obüsler helikopterler bir ilçeyi almadiktan sonra iki üç çocuk yakalanmış büyük başarı
@mehmet_yazmalar ulan beyinsiz. istese tepeleme girer ama sivil zaiyat olmasın diye dikkatli hareket ediliyor.
@mehmet_yazmalar sen sakin ol hiç acelemiz yok.eze eze alacağız.bu futbol maçı değil.
Hani fetodan hiç bahsetmemişler
gerçekleri görmemek salakliktir. Hiçkimseye körü körüne baglanmayin yoksa onun hatalarini görmezsiniz
iyi benzetmişler helal olsun elleriniz dert görmesin
herşeylerini biliyoruz zaten, gurban olduğum kahramanlar bu itleri sağ yakalamayın.
PKK/YPG babanızla karılarınızla tehdit ederken kendi kafanıza sıksaydınız, kendi yaşamı için başkasının yaşamına kalleşçe son verenlere acımayın, aynı muamele bunlarada yapılmalıdır. Şu an bunların durumunda olanlar varsa derhal kendi kafalarına sıksınlar ve bu kalleş yaşamlarına son versinler. Kendinizi, bizi zorladılar diyerek acındıramazsınız.
akıllı olan bunu çözer dayak yemeyen itiraf ediyor herşeyi
Coluk cocugun eline silahverip sikanlara hesap sormak intikam almak laZim
Türkiye abd taşeronlarıyla savaş ediyor..burada düşman ağzıyla yorumlar yapılıyor..birde diktatörlük var derler..siz savaş ortamında bu yorumları dünyanın en demokratik ülkesinde bile yapamazsınız...harekatı sulandırmak önemsiz göstermek aşağılamak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar..başarıyı saklayamayacağını anlayanlarda..bu ordumuzun zaferi tayyip erdoğanın değil diyorlar ..çatır çatır çatlıyorlar yani..olum erdoğandan başka hiç bir siyasi irade abd yi karşısına alıp böyle bir harekat yapamazdı bunu beyninize sokun...siyasi iradesi ve hedefleri olmayan bir askeri harekat olur mu?
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