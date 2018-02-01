Burseya Dağı'nda yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti!

Burseya Dağının teröristlerden temizlenmesinin ardından tünellerden dağa sızmaya çalışan PYD’li teröristler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine bağlı askerler tarafından yakalandı. Burseya Dağı’nda yakalanan 3 PYD’li terörist, ardından ÖSO karargahına getirildi. Elleri arkada yüz üstü yere yatırılan teröristlerin ağladıkları görüldü. Karargahta sorguları yapılan YPG’li 3 terörist, sorgulama sırasında çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Babasını öldürmekle tehdit etmişler
Sorguda çok çarpıcı ifadelere yer veren teröristler, YPG’ye nasıl katıldıklarını anlattı. YPG'lilerin babasını öldürmekle tehdit ettiklerini söyleyen terörist şu ifadeleri kullandı: “Ben keyfimden YPG'ye katılmadım, onlar beni zorla getirdiler. Babama ‘oğlun gelmezse seni öldüreceğiz’ demişler”
"Bize 'Türkler terörist, Türkmenler daha terörist' dediler"
Yakalanan YPG’li teröristlerden biri ise, kendisine "Türkler terörist, Türkmenler daha terörist” denildiğini, YPG'nin amacını tam bilmediğini anlattı.
“Arkadaşlar yabancılar da var diyor”
Sorgulanan diğer terörist de, "YPG’ye ailenizden birisi katılacak" diye tehdit edildiklerini söyleyerek, “Ben köyümde oturuyorum. 'Ya sen ya kız kardeşin ya baban, ailenden bir kişi YPG'ye katılacaksınız' dediler" ifadelerini kullandı. Terörist, YPG içinde yabancı uyruklu terörist olduğunu arkadaşlarından duyduğunu söyledi. (İHA)
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