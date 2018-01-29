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Burseya Dağı'nın düşürüldüğü anlarda bir PKK'lının yakalanma anı cep telefonuyla görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 11:09 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nın düşürüldüğü anlarda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin bir PYD/PKK'lı teröristi yakalama anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından düşürülen Burseya Dağı'nın zirvesine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, dağın düşürüldüğü anlarda zirvede bir PYD/PKK'lı teröristi yakaladı.

Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda, ÖSO birlikleri tarafından yakalanan teröristin etrafının sarıldığı anlar yer alırken, yakınlarda süren çatışmaların sesi de duyuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu görüntü PKK PYD ÖSO Burseya Dağı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Görüntülerdekilerin çoğu işid. Bizim askerimiz yapamıyor mu bu operasyonu bu kafa kesen teröristler ile iş birliği yapıyoruz. Bunlar kendi ülkesini yıkan teröristler.
@four_seasons_1988 ..görüntülerden nasıl anladın?..sakalı olanlardan mı? demek ki senin gözünde her sakallı işid çi..sana bir şey diyeyim bu adamlar işidçi olsalar abd ile pkk ile savaşmazlar..işid abd nin vahhabilerle ortak kurduğu fitne fesat örgütüdür..görevi müslümanları yok etmek için haçlılara gerekçe vermek..aşada bi arkadaş demiş zaten sende burdan şöyle gözüküyorsun diye..
Ösoya militan gözüyle bakmayın bu yamyamlar başa bela
işidden farkları yok... dünya içinde kötü biliniriz.... dünya medyalarına servis edilmeden öso ile bağlantı bitirilmeli...
four_seasons senin orsp evladı olduğunu dülünüyırum. buradan bana öyle göründün.
Yorum yazmadan önce boş alanda "Ne Düşünüyorsunuz" diye bir ibare var yaa ben maalesef artık hiçbirşey düşünemiyorum
HAYDİN HEP BERABER BİR MANTIK YÜRÜTELİM...! Şimdi ÖSO Dedğiniz Kim Özgür Suriye Ordusu. Özgür Suriye Ordusu Kime Karşı ESAD a yani SURİYE Hükümeti SURİYE Devletine...! Bu Durumda O Ülkenin TERÖRİST i ÖSO dur...! Peki biz Şu an Kime Destek veriyoruz..! Kısacası Benim Teröristim iyidir demek iyi değildir Bu gün O ülkeye Terörist Olur Yarın Senın Ülkene Karşı
Kafa kesenler oradamı acaba???
Beter olsun teröristler ve onlar için ağlayıp öso yu kötüleyerek YPG propogangası yapanlar.
Siz terörist görmemişsiniz ..
burda büyük bir tuzak var devletimize ordumuz hiçbirzaman esir düşen militanlara kötü davranmamıştır birileri bilinçli olarak esir militanları öso nun eline veriyor yarın uluslararası kamoyunda bm de hakkımızda işid ci veya katliam yaptılar diye davalar açılabilir devletimiz bir an önce bunun önüne geçmelidir haklı davamızda haksız duruma düşmeyelim
Evlatlarım benim ALLAH sizi korsun,amerikaya ve tüm dünyaya karşı zafer kazanıyorsunuz,işte bu yüce TÜRK askeri,hepimiz vatan için canımızı feda etmeye hazırız,Gazanız mübarek olsun.
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