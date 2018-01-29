Burseya Dağı'nın düşürüldüğü anlarda bir PKK'lının yakalanma anı cep telefonuyla görüntülendi

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından düşürülen Burseya Dağı'nın zirvesine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, dağın düşürüldüğü anlarda zirvede bir PYD/PKK'lı teröristi yakaladı.
Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda, ÖSO birlikleri tarafından yakalanan teröristin etrafının sarıldığı anlar yer alırken, yakınlarda süren çatışmaların sesi de duyuldu. (İHA)
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