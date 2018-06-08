Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

3 Haziran 2018 tarihinde tapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS soru ve cevap anahtarları MEB tarafından yayınlandı. Öğrenciler, yayınlanan soru cevap anahtarlarından sonra bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak merak etmeye başladılar. İOKBS bursluluk sınavı soru cevap anahtarı 2018 haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

Sınıf A kitapçığı için tıklayınız. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

9-10 ve 11. Sınıflar A kitapçığı için tıklayınız.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.



