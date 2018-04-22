Buruki aşireti dernek çatısı altında birleşti

Van’ın ve bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Buruki aşireti, Buruki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurdu.

İskele Öğretmenevinde Buruki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Erbenzer tarafından verilen kahvaltıya derneğin yönetim kurulu üyeleri, aşirete bağlı muhtarlar ve aşiret mensupları katıldı. Gazetecilere derneğin kuruluş amacı ve hedefleriyle ilgili bilgiler veren Şerif Erbenzer, "Buruki aşireti, birden çok ülkeye ve coğrafyaya yayılmış durumdadır. Geniş nüfusunu kurumsallaştırarak sahip olduğu kadim tarih ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak, birbirleri arasında gönül bağı kurmak, dayanışma adına veri tabanı oluşturmak ve tüm bu kurumsal yapıyı ülkemizin sahip olduğu ortak paydada birleştirerek ihtiyaç duyulan birlik ve beraberliğe katkı sunmak, derneğimizin ortak amacı ve hedefi olacaktır. Hiçbir şekilde bu yapılanmanın bölünmeye, parçalanmaya veya farklı yaklaşımlara çekilmesi şeklinde algılanmasın. Tam aksine ülkemizin içinde bulunduğu durumları değerlendirdiğimizde, bölgemizde yaşanan olaylara bakıldığında, aşiret topluluklarının kurumsallaştırılmasına en çok ihtiyaç duyulan bir dönem olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. 5 Mayıs’ta geniş katılımla derneğimiz için bir açılış programı yapacağız" dedi.