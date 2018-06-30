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Burulaş'ta unutulan eşyalar arasında işitme cihazı görenleri şaşkına çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

BURSA'da toplu taşıma araçlarında vatandaşların unuttuğu eşyalar görenleri şaşırtıyor.

?Mehmet İNANBURSA,(DHA)- BURSA'da toplu taşıma araçlarında vatandaşların unuttuğu eşyalar görenleri şaşırtıyor. İşitme cihazlarından arsa tapusuna kadar bir çok eşyanın bulunduğu depoda bir süre bekletilen malzemeler, daha sonra kurulan kermeste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevi yararına satılıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Bursaray vagonlarında, belediye otobüslerinde ve BUDO'ya bağlı deniz otobüslerinde unutulan eşyaları Osmangazi İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosunda saklıyor. Unutulan eşyaları bir yıl boyunca teslim edilmek üzere bekleten görevliler, bekleme süresini geçen eşyaları Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Huzurevi, yardım kuruluşları yararına kurulan kermeste satışa çıkarıyor.
EŞYALAR ARASINDA İŞİTME CİHAZI DA VAR
Unutulan eşyalar arasında işitme cihazı, arsa tapusu, araç ruhsatı, scooter, koltuk değnekleri, baston, resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, saatler, cep telefonlar, diz üstü bilgisayarlar ve tabletler gibi yüzlerce eşyanın yanı sıra yüklü miktarda para da bulunuyor. BURULAŞ'a bağlı tüm araçlarda unutulan tüm eşyaların depoda toplandığını söyleyen BURULAŞ Kayıp Eşya Bürosu'nda Görevli Havva Çetin, En çok mevsimlik eşyalar geliyor. Kış aylarında şemsiye, bere, okullar açıkken öğrencilerin kullandığı eşyalar, resim çantaları, melodikalar, gözlükler ve cep telefonları, kimlik bukart hatta pasaport bile geliyor.Bu zamana kadar gelen en ilginç eşyalar arasında tapu, işitme cihazı geldi. Hatta bir seferinde takma diş gelmişti. Vatandaşımız mahçup şekilde gelip takma dişini almıştı. dedi.
EŞYALAR ALINMAZSA SATILARAK BAĞIŞ YAPILIYOR
Kaybolan eşyaların kendilerine gelmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini ifade eden Çetin, vatandaşların BURULAŞ'a ait toplu taşıma araçlarında kaybettikleri eşyaları bu süre içinde geldiklerinde alabileceklerini belirtti. Bekleme süresini dolduran eşyaların bir kısmını bağış yaptıklarını söyleyen Çetin, Bir kısmını da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Huzurevi yararına her sene kermes düzenleyerek, gelirini Huzurevi'ne bağış yapıyoruz. diye konuştu.
Eşyaları ilk günkü gibi sakladıkleri için olumlu tepki aldıklarını belirten Havva Çetin, Bize teşekkür ederek memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Umarız bir daha kaybetmezler ama şayet kaybederlerse, bulunmaz diye peşini bırakmasınlar mutlaka Kayıp Eşya Büro'suna başvursunlar. şeklinde konuştu.

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