Burundi Devlet Başkanına 2034 yolu açılıyor

Burundi'de Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın 2034 yılına kadar görevde kalmasına imkan verecek anayasa değişikliği referandumunda "evet" oylarının önde olduğu bildirildi.

Bağımsız bölge seçim komisyonunun verilerine göre, dün gerçekleştirilen referandum sonrasında sayılan oyların yüzde 73'ünün "evet" olduğu belirtildi.

Halkı sandık başına götüren anayasa değişikliği devlet başkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla uzatılmasını öngörüyor.

Referandumdan evet çıkması halinde mevcut Devlet Başkanı Nkurunziza'nın eski görev süreleri sayılmayacak, 2020 ve 2027'deki seçimleri kazanması halinde 2034 yılına kadar görevde kalabilecek.

13 yıldır iktidarda olan Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

Yaşanan olaylarda binden fazla insan hayatını kaybederken, yaklaşık 400 bin kişi yerinden olmuştu.

