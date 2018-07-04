HABER

Burundi iş heyeti Karmod’u ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

DEİK ve MÜSİAD organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Burundi iş heyeti firma gezileri kapsamında Karmod’u ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Burundi iş heyeti firma gezileri kapsamında Karmod'u ziyaret etti.

Karmod Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, Afrika kıtasının orta doğusunda yer alan ülkelerden Burundi'nin Türkiye Büyükelçisi Joel Nkurabagaya başkanlığındaki iş insanları heyeti firmaya ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, Büyükelçi Sayın Nkurabagaya başkanlığındaki iş heyetiyle Burundi genelindeki konut açığına üretimleriyle destek vermek üzere görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yapılan görüşmelerde Karmod evlerinin toplu konut projeleri için hızlı ve kalıcı çözüm avantajı sunduğunu gelen heyete aktardıklarını aktaran Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Misafirlerimize konut üretim tesislerimizi gezdirerek sonrasında oldukça samimi ve dostane ortamda geçen bir iş görüşmesi gerçekleştirdik. Konutlarımızla ilgili bilgilendirmede bulunduk. Edindiğimiz bilgilere göre Burundi kilometrekareye düşen 400'e yakın kişi sayısıyla Afrika'nın nüfus yoğunluğu en yüksek ülkelerinden biri konumunda. 0-14 yaş grubunun ülke nüfusundaki yeri yüzde 45 gibi yüksek bir oranda genç nüfusa sahip. Ülkede önemli düzeyde konut açığı bulunuyor. Bu doğrultuda Karmod olarak gelen heyete ihtiyaçları olan uzun ömürlü kalıcı sosyal konutları çok kısa sürelerde üreterek kullanıma hazır kurulumla teslim edebileceğimizi vurguladık. Bizim açımızdan görüşmelerimiz oldukça verimli geçti."

Uzun ömürlü hazır konutlarımızı bant sisteminde çok kısa sürede üretim gerçekleştirebildiğini vurgulayan Çankaya, "Karmod evlerimiz özellikle inşaat malzeme fiyatlarının yüksek, işçilik kalitesinin düşük olduğu Afrika ülkeleri için oldukça avantajlı. Demonte üretim sistemiyle hazırladığımız konutlarımızı uluslararası nakliye standartlarında sevk ederek yerinde kullanıma hazır kurulumla teslim ediyoruz. Evi oluşturan duvar ve çatı panelleri, kapı ve pencereleriyle beraber elektrik ve su tesisatlarını armütürlerine kadar Türkiye'den gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!
Eylül'ün babası: Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için köyde kalacağızEylül'ün babası: Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için köyde kalacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burundi Karmod

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal da aranıyor!

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal da aranıyor!

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.