Burundi iş heyeti Karmod’u ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Burundi iş heyeti firma gezileri kapsamında Karmod'u ziyaret etti.

Karmod Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, Afrika kıtasının orta doğusunda yer alan ülkelerden Burundi'nin Türkiye Büyükelçisi Joel Nkurabagaya başkanlığındaki iş insanları heyeti firmaya ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, Büyükelçi Sayın Nkurabagaya başkanlığındaki iş heyetiyle Burundi genelindeki konut açığına üretimleriyle destek vermek üzere görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yapılan görüşmelerde Karmod evlerinin toplu konut projeleri için hızlı ve kalıcı çözüm avantajı sunduğunu gelen heyete aktardıklarını aktaran Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Misafirlerimize konut üretim tesislerimizi gezdirerek sonrasında oldukça samimi ve dostane ortamda geçen bir iş görüşmesi gerçekleştirdik. Konutlarımızla ilgili bilgilendirmede bulunduk. Edindiğimiz bilgilere göre Burundi kilometrekareye düşen 400'e yakın kişi sayısıyla Afrika'nın nüfus yoğunluğu en yüksek ülkelerinden biri konumunda. 0-14 yaş grubunun ülke nüfusundaki yeri yüzde 45 gibi yüksek bir oranda genç nüfusa sahip. Ülkede önemli düzeyde konut açığı bulunuyor. Bu doğrultuda Karmod olarak gelen heyete ihtiyaçları olan uzun ömürlü kalıcı sosyal konutları çok kısa sürelerde üreterek kullanıma hazır kurulumla teslim edebileceğimizi vurguladık. Bizim açımızdan görüşmelerimiz oldukça verimli geçti."