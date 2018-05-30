İnsan Hakları Ligi (ESPOIR) Başkanı François Xavier Ndaruzaniye, sosyal medya hesabından "Akıl tutulması. Burundi, eşeklere muhtaç değil, hele sembolik eşeklere hiç muhtaç değil. Fransız büyükelçinin bu fantazisi, Burundililere hakaret anlamına geliyor." mesajını paylaştı.

Bağışın "Fransa'dan Burundi halkına hakaret" başlığıyla kısa sürede sosyal medyada yayılması, tepkilerin yükselmesine neden oldu.

Bakan Rurema, bağışlanan eşeklerin "kırsal alanlara dağıtımının" teknik kurallara uygun olarak yapılmadığını ifade etti.

Çevre, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Deo Guide Rurema, eşeklerin Delahousse'a iade edilmesini ya da ülkenin güneyindeki karantina bölgesine götürülmesini istedi.

Yerel basındaki haberlere göre, yerel bir dernek, ülkenin merkez illerinden Gitega'da Eşek Yetiştirme Merkezi'nin açılışına Büyükelçi Delahousse'yi davet etti.

Burundi'deki bir üniversitede görevli Profesör Steve De Cliff de "Proje tutsaydı Fransız büyükelçinin bir sonraki adımı, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'ya eşek hediye etmek olacaktı." yorumunu yaptı.

Büyükelçi Delahousse ise kendisini savunarak "Fransız Büyükelçiliği eşekleri kendisi bulmadı. Biz sadece yerel bir dernek tarafından sunulan projeyi finanse ettik." açıklamasında bulundu.

Delahousse, gerekli tüm prosedürlere riayet edildiğini söyledi.

- "Hayallerimiz suya düştü"

Gitegalı bir köylü ise durumdan yakınarak "Eşeklerle su ve ürünlerimizi taşımayı hayal ediyorduk, hayallerimiz suya düştü." şeklinde konuştu.

Bazı köylüler de daha önce Fransız Büyükelçiliği tarafından yine aynı dernek aracılığıyla bağışlanan 40 ineğin geri alınmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Fransa dahil birçok Avrupa ülkesi, Burundi'de 3 yıl önce çıkan siyasi kriz ve şiddet olaylarının ardından doğrudan yaptıkları yardımları durdurmuş, hükümeti muhalefetle diyalog kurmaya çağırmıştı.

