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Burundi'de tartışmalı referandumdan "evet" çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 21:17 | Son Güncelleme

Devlet başkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla uzatılmasını öngören anayasa değişikliği referandumunda halk yüzde 73 evet oyu kullandı

Burundi'de Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın 2034 yılına kadar görevde kalmasına imkan veren anayasa değişikliği referandumundan "evet" çıktı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Burundi Seçim Komisyonu Başkanı Pierre-Claver Ndayicariye, anayasa değişikliği referandumunda yüzde 73,26 "evet", yüzde 19,34 "hayır" oyu kullanıldığını belirtti.

Ndayicariye, ayrıca geçen hafta yapılan referandumda 4,7 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 96'sının sandık başına gittiğini dile getirdi.

Halkı sandık başına götüren anayasa değişikliği referandumu devlet başkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla uzatılmasının ve mevcut Devlet Başkanı Nkurunziza'nın iki dönem daha seçilebilmesinin önünü açmış oldu.

Bu durumda, Nkurunziza'nın eski görev süreleri sayılmayacak, 2020 ve 2027'deki seçimleri kazanması halinde 2034 yılına kadar görevde kalabilecek.

Ülkedeki muhalif gruplar ise sonuçlar açıklanmadan önce yaptıkları açıklamada referandum sonuçlarını tanımayacakları duyurdu.

13 yıldır iktidarda olan Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

Yaşanan olaylarda binden fazla insan hayatını kaybederken, yaklaşık 400 bin kişi de yerinden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Burundi referandum

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