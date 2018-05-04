HABER

Burundi’de VOA ve BBC’ye yayın yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

Referandum öncesi VOA ve BBC'ye yayın yasağı getirildi

BUJUMBARA (AA) - Burundi, Amerika’nın Sesi Radyosu (VOA) ve İngiliz BBC yayınlarının 7 Mayıs itibarıyla ülkede 6 ay boyunca yasaklandığını duyurdu.

Ulusal İletişim Konseyinden (CNC) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın basın organlarının profesyonel etiğe uygun hareket etmedikleri ve basın yasalarına uymadıkları gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada referandumla ilgili iki haberinin doğru olmadığı belirlenen Fransız RFI kanalının yayınlarının durdurulması ve 2 yerel radyonun kapatılmasına da karar verildiği kaydedildi.

Sık sık muhalefete yönelik insan hakları eleştirilerine maruz kalan Burundi, 17 Mayıs’ta devlet başkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla uzatılması için referanduma gitmeye hazırlanıyor.

Referandumdan onay çıkması halinde mevcut Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2020 ve 2027’deki seçimleri kazanırsa 2034 yılına kadar görevde kalabilecek.

Saadet Partisi: Bahçeli rehabilite edilmeli!Saadet Partisi: Bahçeli rehabilite edilmeli!
Genç kızları taciz edince bakın ne dediGenç kızları taciz edince bakın ne dedi
24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBC Burundi Voa

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.