Burundi’de VOA ve BBC’ye yayın yasağı

BUJUMBARA (AA) - Burundi, Amerika’nın Sesi Radyosu (VOA) ve İngiliz BBC yayınlarının 7 Mayıs itibarıyla ülkede 6 ay boyunca yasaklandığını duyurdu.
Ulusal İletişim Konseyinden (CNC) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın basın organlarının profesyonel etiğe uygun hareket etmedikleri ve basın yasalarına uymadıkları gerekçesiyle alındığı belirtildi.
Açıklamada referandumla ilgili iki haberinin doğru olmadığı belirlenen Fransız RFI kanalının yayınlarının durdurulması ve 2 yerel radyonun kapatılmasına da karar verildiği kaydedildi.
Sık sık muhalefete yönelik insan hakları eleştirilerine maruz kalan Burundi, 17 Mayıs’ta devlet başkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla uzatılması için referanduma gitmeye hazırlanıyor.
Referandumdan onay çıkması halinde mevcut Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2020 ve 2027’deki seçimleri kazanırsa 2034 yılına kadar görevde kalabilecek.
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