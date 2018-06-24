HABER

BUSE TERİM VE CEMAL HÜNAL OYLARINI KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:45 | Son Güncelleme

  Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve oyuncu Cemal Hünal, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı.

İSTANBUL, (DHA)
Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve oyuncu Cemal Hünal, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Sarıyer İSTEK Kemal Atatürk Okullarında oyunu kullandı. Bir süre oy kullanmak için bekleyen Terim, sırasının gelmesinin ardından oyunu kullanarak okuldan ayrıldı.
Öte yandan, oyuncu Cemal Hünal da eşi Lale Cangal ve çocukları ile birlikte, Sarıyer Ali Akkanat Anadolu Lisesi'ne gelerek oylarını kullandılar. Yoğun kalabalıkta sıra bekleyen çift, oylarını kullandıktan sonra çocukları ile birlikte okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Buse Terim'in oy kullandıktan sonra kabinden çıkması
-İmza atarak ayrılması
-Cemal Hünel ile ailesinin oy sırasına girmesi
-Oy pusulalarını alarak kabine girmeleri
-Oy kullandıktan sonra imza atarak ayrılmaları

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
Ağlayarak evine dönen engelli, AHBAP sayesinde oy kullandıAğlayarak evine dönen engelli, AHBAP sayesinde oy kullandı
Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldüOyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.