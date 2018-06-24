BUSE TERİM VE CEMAL HÜNAL OYLARINI KULLANDI

İSTANBUL, (DHA)
Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve oyuncu Cemal Hünal, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Sarıyer İSTEK Kemal Atatürk Okullarında oyunu kullandı. Bir süre oy kullanmak için bekleyen Terim, sırasının gelmesinin ardından oyunu kullanarak okuldan ayrıldı.
Öte yandan, oyuncu Cemal Hünal da eşi Lale Cangal ve çocukları ile birlikte, Sarıyer Ali Akkanat Anadolu Lisesi'ne gelerek oylarını kullandılar. Yoğun kalabalıkta sıra bekleyen çift, oylarını kullandıktan sonra çocukları ile birlikte okuldan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Buse Terim'in oy kullandıktan sonra kabinden çıkması
-İmza atarak ayrılması
-Cemal Hünel ile ailesinin oy sırasına girmesi
-Oy pusulalarını alarak kabine girmeleri
-Oy kullandıktan sonra imza atarak ayrılmaları
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