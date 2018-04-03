BUSMEK’le hayaller gerçek oluyor

BUSMEK’te aldığı eğitimlerle kendi işletmesini kuranlar, ürettikleri artı değerle Türkiye ekonomisine ve aile bütçesine katkı sağlıyor.

Verdiği eğitimlerle kentsel üretim ve istihdama katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları (BUSMEK), her yıl onlarca başarı hikayesine zemin hazırlıyor. BUSMEK’te aldığı eğitimle hayatı değişenlerden biri de Bursalı işadamı Gökhan Avcı oldu. Uygulamalı girişimcilik kursunun ardından Özlüce’de kendi işletmesini kuran ve mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren Avcı, oluşturduğu artı değerle Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

BUSMEK merkezleri, eğitim alanındaki sorumluluk çerçevesinde önemli bir yer tutuyor. Neredeyse mahalle seviyesinde yaygınlaştırılan kurslar, bir yandan Bursalıların mesleki ve sanatsal anlamda eğitim ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan bireyler için şehir hayatında ‘bir nevi rehabilitasyon merkezi olarak’ işlev görüyor. Açtığı kurslarla Bursalılara geleneksel sanatları öğretip sevdiren BUSMEK, meslek eğitimleriyle de herhangi bir meslek sahibi olmayan ya da mesleğinde ilerlemek isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kurslar nedeniyle üretim ve istihdam oranı artış gösteren Bursa, bu yönüyle her yıl onlarca başarı hikayesine tanık oluyor. BUSMEK’te uygulamalı girişimcilik eğitimi alarak mağazacılık sektörüne adım atan ve Özlüce’de moda üzerine kendi işletmesini kuran İşadamı Gökhan Avcı da başarı hikayesi yazan kursiyerlerden sadece biri. Çalışma hayatında sahip olduğu birikimini BUSMEK’in girişimcilik kursunda aldığı teorik eğitimle pekiştiren Avcı, iş yeri açmayı düşünen herkese uygulamalı girişimcilik kursunu tavsiye etti. Avcı, BUSMEK’le birlikte kendi iş yerine sahip olduğunu dile getirdi. Çocukluğundan bu yana kurduğu hayale kavuştuğunu belirten Avcı, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bir arkadaşımdan BUSMEK kurslarının verimli olduğunu duymuştum. Ardından girişimcilik kursları gruplarını takip ederek ben de katıldım. Temel ticari kavramlar, müşteri diyalogları, diksiyonun önemi gibi konularda gerekli olan bilgileri alarak fayda sağladım. Bu imkanı bizlere sağladığı için Büyükşehir Belediyesi’ne ve BUSMEK yönetimine teşekkür ediyorum".