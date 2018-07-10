HABER

Buteflika'dan Erdoğan'a mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 03:03 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme isteğini ilettiği belirtildi.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılan Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, Buteflika'nın mesajını Erdoğan'a sözlü olarak iletti.

Buteflika mesajında, Erdoğan'ı tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek istediğini kaydetti.

Uyahya, Buteflika'yı temsilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmıştı.

Cezayir yıllık 3,5-5 milyar doları bulan karşılıklı ticaret hacmiyle Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ortakları arasında yer alıyor.

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasıŞile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıYeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Ahmed Uyahya Cezayir Recep Tayyip Erdoğan Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.