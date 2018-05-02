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Butona basan kimsesiz yaşlılara evinde hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen projeyle kimsesiz yaşlılar ihtiyaçları anında kendilerine verilen butona basarak sağlık ve evde bakım hizmetlerinden faydalanabiliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçende Belediye tarafından uygulanmaya başlanan "Sevgi Eli Butonu" projesiyle kimsesiz yaşlılar, ihtiyaç duymaları halinde kendilerine verilen butona basarak sağlık ve evde bakım hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Proje kapsamında, ilçede yalnız yaşayan vatandaşların evlerine "Sevgi Eli Butonu" yerleştirildi. Bu kapsamda oluşturulan çağrı merkezinde 7 gün 24 saat hizmet veren görevliler, ihtiyaç anında evlerine yerleştirilen butonlara basan vatandaşlarla iletişime geçiyor. Evde bakım, temizlik, sağlık ve tadilat gibi hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşların evlerine konuyla ilgili ekipler sevk ediliyor.

Öte yandan, yatalak hastalara özel olarak yataklarına yerleştirilen butonla da belediyenin bot yatakta yıkama hizmeti sağlanıyor.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Dursunbey’de şu anda evinde yalnız yaşayan pırıl pırıl ihtiyarlarımız var. Onların dualarını almak için Sevgi Evi Butonu projesini hazırladık. 300 civarında evde bunlardan olacak. Her türlü konuda belediyemiz yaşlılarımızın emrindedir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Sevgi Eli

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