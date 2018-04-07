HABER

BUTSO yönetimi belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BUTSO) 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılan komite seçimlerinin ardından belirlenen 35 kişilik Meclisi tekrar sandık başına giderek Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegelerini belirledi.BUTSO’da komite seçimlerinin ardından belirlenen Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB Delegeleri belirledi.

BUTSO yönetimi belirlendi

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BUTSO) 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılan komite seçimlerinin ardından belirlenen 35 kişilik Meclisi tekrar sandık başına giderek Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegelerini belirledi.
BUTSO’da komite seçimlerinin ardından belirlenen Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB Delegeleri belirledi. Yapılan seçim sonrası BUTSO yönetim kurulu başkanlığına Yusuf Keyik, Yönetim Kurulu üyeliklerine Hüseyin Yardım, İbrahim Solak, Hasan Ali Daldal, Murat Gür, Orhan Çiçek, Ozan Kısaoğlu, Hakan Yoran ve Deniz Kurt seçildi. Meclis Başkanlığına Ömer Çeliker seçilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Hurşit Çetin ve Hüseyin Çağrı Oktay Meclis Katip Üyeliğine de Öner Kunt seçildi.
Seçimlerin ardından BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, "Üyelerimizin oylarıyla şekillenen Burdur Ticaret ve Sanayi Odası organları olarak, üzerimize aldığımız sorumluluğun bilinciyle hareket edecek ve Burdur iş dünyasını en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir üyemizi ayırt etmeksizin hepsini kucaklayacak bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürecek, gerek devam eden projelerimizi tamamlamak, gerekse yeni projeleri hayata geçirmek için seferber olacağız” dedi.

Binlerce kişi yine e-Devlet'e akın edecek!Binlerce kişi yine e-Devlet'e akın edecek!
Ünlü DJ kurye çıktı!Ünlü DJ kurye çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.