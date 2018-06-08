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"Bütün insanların dinlerini yaşama özgürlükleri vardır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "(Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı) Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar, çok yanlış bir karardır, insan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır" - "Bu kararın ya da bu söylemin uygulama safhasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum çünkü yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini yaşama özgürlükleri vardır"

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar, çok yanlış bir karardır, insan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır." dedi.

Erbaş, Ordu'da gazetecilerin, "Avusturya hükümetinin 7 camiyi kapatıp imamların sınır dışı edilmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, Avusturya hükümetinin aldığı bu kararın çok yanlış, insan hakları, insan ve din özgürlüklerine aykırı olduğunu söyledi.

Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla bu kararın ya da bu söylemin uygulama safhasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum çünkü yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini, inançlarını yaşama özgürlükleri vardır. Müslümanlar da bu özgürlüklerini tabii ki İslam'ın mabedi olan camilerinde yaşayacaklardır, yerine getireceklerdir.

Böyle bir yasaklama, medeni olduğunu iddia eden Avrupa'ya yakışmamıştır, böyle bir açıklama Avusturya'ya hiç yakışmamıştır."

- "Böyle bir kısıtlama gerçekten bizi çok üzmüştür"

Kendi medeniyetlerinde mabetlerin dokunulmazlığı olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Kendi ülkemizde Hristiyanların mabedi kiliseler, Yahudilerin mabedi sinagoglar, havralar son derece özgürdür, açıktır, herkes ibadetini yapmaktadır ama Avrupa'dan biz daha ilkeli, daha özgürlüklerden yana, daha insan haklarından yana, inanç özgürlüklerinden yana tavır beklerken ve bu özgürlükleri genişletmeye yönelik çalışmalar beklerken böyle bir kısıtlama, böyle bir cami kapatma anlayışı gerçekten bizi çok üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, en kısa zamanda bu söylemin ve açıklamanın yanlış olduğu ve geri çekilme açıklaması yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu açıklamadan vazgeçildiğine dair bir bildirinin, bir açıklamanın da yapılmasının çok uygun olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ordu'da cami açılışı yapacaklarına işaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'de mabetler açılırken hatta bundan iki ay önce İstanbul’da, Cumhurbaşkanımızın katılımı ile bir kilise açıldı. Biz inançların mabetlerine böyle bakıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de inanç özgürlükleri alabildiğine geniş tutulurken, geliştirilirken medeniyetin beşiği olduğunu iddia eden Avrupa'da bu tür yasaklamalar, bu tür kısıtlamalar, hele hele cami kapatıp, cami görevlilerini ülke dışına çıkarma gibi anlayışlar anlaşılır değildir.

Ben tekrar bu kararı alanların vazgeçmesi gerektiğini yüksek sesle buradan ifade etmek istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ordu

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