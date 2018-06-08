"Bütün insanların dinlerini yaşama özgürlükleri vardır"

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar, çok yanlış bir karardır, insan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır." dedi.

Erbaş, Ordu'da gazetecilerin, "Avusturya hükümetinin 7 camiyi kapatıp imamların sınır dışı edilmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, Avusturya hükümetinin aldığı bu kararın çok yanlış, insan hakları, insan ve din özgürlüklerine aykırı olduğunu söyledi.

Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla bu kararın ya da bu söylemin uygulama safhasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum çünkü yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini, inançlarını yaşama özgürlükleri vardır. Müslümanlar da bu özgürlüklerini tabii ki İslam'ın mabedi olan camilerinde yaşayacaklardır, yerine getireceklerdir.

Böyle bir yasaklama, medeni olduğunu iddia eden Avrupa'ya yakışmamıştır, böyle bir açıklama Avusturya'ya hiç yakışmamıştır."