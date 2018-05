- "Herkesin müziğe ihtiyacı var"

Müziğin, birçok nörolojik ve psikiyatrik bozukluğun rehabilitasyonunda yarar sağladığını belirten Prof. Dr. Torun, "Sağlıklı bireyler dahil, bütün insanların müzikten faydalanması gerekiyor. Her ton, her melodi, her ritim, kısacası her müzik insan beyninde, belleğinde bir duygu, bir anı, bir hikaye ile yaşar. Sağlıklı bireyler dahil bütün insanların müzikten faydalanması gerekiyor." diye konuştu.

Müziğin, insan beyninin tümünü kapsayan yaygın ve çok büyük sinir şebekelerinde işlendiğine işaret eden Torun, şunları dile getirdi:

"Müzik terapi, 'İnsanlara müzik dinletelim, konser verelim, iyileştirelim' değildir. Müziği, bir araç olarak kullanıp bir terapi sürecini yürütmektir. Ses varsa müzik vardır, müzik varsa duygu vardır. Müzik unutulmaz. Hasta depresyondaysa, yürüyüş bozuklukları varsa, unutkanlıkları varsa müzik terapi uygulanabiliyor. Hasta ve danışanla beraber sürdürülüyor. Araç müzik ama hedef tedaviye yönelik terapidir. Müzik terapisi, halen ilaçla tedavi olanakları kısıtlı olan nörolojik hastalıklara iyi geliyor. Çalışmalarımız, hastaların beyinlerinde depolanmış olan müzik dağarcığının bozulmadığını gösteriyor. Bu nedenle müzikle terapiyi önemsiyoruz. Çocukların gelişim ve eğitim süreçlerinde, duyu, hareket entegrasyonunun desteklenmesi için de müzik önemlidir. Müzik terapi, hareket, duyu, biliş ve duygu durum bozukluklarında işlevselliği artırmaya yönelik modern nörolojik rehabilitasyon yaklaşımları arasında giderek daha önemli konuma sahip olmaktadır."

Çeşitli enstrümanlar çalabilen Torun, terapilerde hastalara klasik müzik, Türk müzikleri başta olmak üzere çeşitli tarz müzik dinlettiklerini ve ritim tutturduklarını kaydetti.