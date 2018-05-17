"Bütün insanların müzikten faydalanması gerekiyor"

MEHMET KUMCAĞIZ - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı, aynı zamanda Kognitif Nöroloji-Nörolojik Müzik Terapi Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Şükrü Torun, müzikle terapinin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da MS hastalarıyla buluşan ve müzik terapisi hakkında bilgi veren Torun, müziğin insanın var oluşundan bu yana hayatında yer aldığını belirtti.

Eskişehir'de Müzik Terapi Ünitesi'nde çalışmalar yaptıklarını, farklı şehirlerde de hastalarla bir araya gelerek müziğin iyileştirici gücünü anlattıklarını ifade eden Torun, müzikle terapiyi modern tıbbın tamamlayıcısı ve bu alanı destekleyici bir dal olarak gördüklerini vurguladı.

Anadolu'da binlerce yıl önce şifahanelerde müziğin tedavi amaçlı kullanıldığını anlatan Torun, dünyada da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra müzikle tedavinin bir bilim disiplini olarak gelişmeye başladığını kaydetti.

Torun, müzik terapinin, hareket, duyu, biliş ve duygu durum bozukluklarında işlevselliği artırmaya yönelik modern nörolojik rehabilitasyon yaklaşımları arasında giderek daha önemli konuma sahip olduğunu belirterek, müzik terapi uygulamalarının, tek başına hastalıkları iyileştirmek ya da modern tıbbi ve cerrahi tedavilerin yerine geçmek gibi bir amaç taşımadığını dile getirdi.