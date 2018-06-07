HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Bütün insanlığın kardeşliğe ihtiyacı var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:37 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Sadece Müslümanlar değil, bütün insanların kardeşliğe ihtiyacı var. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bu kardeşliğin daha da gelişmesinin gerekli olduğunu görüyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sadece Müslümanlar değil, bütün insanların kardeşliğe ihtiyacı var. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bu kardeşliğin daha da gelişmesinin gerekli olduğunu görüyoruz." dedi.

Erbaş, Kabadüz ilçesinde Kaymakam Mustafa Uğur Özerden ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı ziyaret etti, ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra, doğup büyüdüğü Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, belediyenin Yeşilyurt Cami avlusunda düzenlediği iftar programına katılan Erbaş, kendisini en çok mutlu eden anlardan birisini yaşadığını dile getirdi.

Tahsilinin ilk yıllarını Yeşilyurt, Kabadüz ve Ordu'da geçirdiğini anlatan Erbaş, "Cenab-ı Hak, insanoğlunu nerede yaratacak, nerede yetişecek, nerede ömrünü tamamlayacak bunu takdir ediyor. Bizi de bu köyde yaratmış ve sizlerin içinden birisi olarak şu an itibariyle bu emaneti üzerimize nasip etmiş. Hepiniz adına bu emaneti en güzel bir şekilde taşımaya çalışacağım, bunun için duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Duaların ve ibadetlerin, insanın değerini arttırdığını ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Rabbimiz bizler için bazı vesileler ortaya koymuştur. Rabbimizi daha iyi anlamak için, onun gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, okumak ve anlamak için, Rabbimiz önümüze fırsatlar koymuştur. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor."

- "Bizim dinimiz barış dinidir"

İslam'ın birliğe, beraberliğe ve sevgiye verdiği öneme işaret eden Prof. Dr. Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada, bu iftar sofrasında, nasıl yan yana, birlik ve beraberlik içerisindeysek, gönlümüz istiyor ki dünyanın bütün Müslümanları aynı bu şekilde, muhabbet içerisinde birbiriyle kardeş olsunlar. Sadece Müslümanlar değil, bütün insanların kardeşliğe ihtiyacı var. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bu kardeşliğin daha da gelişmesinin gerekli olduğunu görüyoruz. Çünkü bizim dinimiz, barış dinidir, kardeşlik dinidir. İslam'ın bütün dünyaya barış getirmek için gönderilen bir din olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Buna ihtiyaç var."

İnsan ilişkilerinde samimiyetin önemine de değinen Erbaş, "Farklı düşünceler olabilir, düşüncelerin farklılığı bizim zenginliğimizdir. Önemli olan o düşüncelere saygı göstermektir. Şuradaki muhabbeti gönlümüz istiyor ki her yerde görelim, her yerde yaygınlaştıralım. Eğer öyle olursa her zaman dediğimiz gibi; vatanımız ilelebet payidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erbaş, vatanın birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Büyüdükçe, geliştikçe, zenginleştikçe düşmanlarımız artıyor. Teröristler en büyük düşmanlarımız. Terör faaliyetleri ile ordumuzun, milletimizin birlikte yapmış olduğu mücadeleyi hep birlikte görüyoruz. Dua gerektiğinde dua ediyoruz, mal gerektiğinde malımızı, can gerektiğinde canımızı veriyoruz. Şehitlerimiz, işte bu birliğimizi beraberliğimizi korumak, vatanımızın ilelebet payidar olması için canlarını feda ettiler."

İftara, Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da katıldı.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalıMahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı
Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çektiMahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanı iftar programı Kabadüz ordu Prof. Dr. Ali Erbaş

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.