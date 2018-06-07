"Bütün insanlığın kardeşliğe ihtiyacı var"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sadece Müslümanlar değil, bütün insanların kardeşliğe ihtiyacı var. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bu kardeşliğin daha da gelişmesinin gerekli olduğunu görüyoruz." dedi.

Erbaş, Kabadüz ilçesinde Kaymakam Mustafa Uğur Özerden ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı ziyaret etti, ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra, doğup büyüdüğü Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, belediyenin Yeşilyurt Cami avlusunda düzenlediği iftar programına katılan Erbaş, kendisini en çok mutlu eden anlardan birisini yaşadığını dile getirdi.

Tahsilinin ilk yıllarını Yeşilyurt, Kabadüz ve Ordu'da geçirdiğini anlatan Erbaş, "Cenab-ı Hak, insanoğlunu nerede yaratacak, nerede yetişecek, nerede ömrünü tamamlayacak bunu takdir ediyor. Bizi de bu köyde yaratmış ve sizlerin içinden birisi olarak şu an itibariyle bu emaneti üzerimize nasip etmiş. Hepiniz adına bu emaneti en güzel bir şekilde taşımaya çalışacağım, bunun için duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.