"Bütün oyunlara ve hesaplara karşı dik bir mücadele veriyoruz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yıllardır bu coğrafyada oynanmak istenen her türlü oyuna karşı millet ve devlet olarak sonuna kadar mücadele etmek suretiyle bugünlere geldik. Bugünlerde de bölgede oynanmak istenen oyunlar var. Ülke ve devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bu oyunlara ve hesaplara karşı dik bir mücadele veriyoruz." dedi. Bakan Ağbal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bayburt Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gençlerin bayramını tebrik etti. Ağbal, bayramı gençlere hediye eden Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Kurtuluş Savaşı'nda canını veren bütün şehitleri rahmet, şükran ve minnetle andığını dile getirdi. Bayramın coşkuyla düzenlenebilmesinde şehitlerin büyük payı bulunduğunu vurgulayan Ağbal, "En son 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında hiç tereddüt etmeden milleti, devleti için canını feda eden şehitleri de burada şükranla ve minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun."dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın seneye 100'üncü yılının kutlanacağına işaret eden Ağbal, haritaları yeniden şekillendirmek isteyen emperyalist güçlere karşı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tarihten gelen birikim ve inançla büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizdi. Bu milletin bölgede her zaman barışın ve istikrarın yegane gücü olduğunu ifade eden Ağbal, "Yıllardır bu coğrafyada oynanmak istenen her türlü oyuna karşı millet ve devlet olarak sonuna kadar mücadele etmek suretiyle bugünlere geldik. Bugünlerde de bölgede oynanmak istenen oyunlar var. Ülke ve devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bu oyunlara ve hesaplara karşı dik bir mücadele veriyoruz. Evelallah, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, ilelebet bu topraklar bizim için vatan olacak, millet olacak." değerlendirmesinde bulundu. Bugünlerde her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Ağbal, şöyle devam etti:

"Bugün Suriye ve Irak ile bölgede oynanmak istenen oyunlara karşı daha fazla birbirimize kenetlenmek, daha fazla kardeşliğimizi pekiştirmekle sorumluyuz. Allah'a şükrediyoruz ki en son 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında bir kez daha gösterdik ki bu millet her zaman birdir, beraberdir ve kardeştir. O gece Bayburt'ta alçak darbe girişiminin duyulduğu ilk andan itibaren sokaklara çıkan, Saat Kulesi Meydanı'nı dolduran ve darbeye karşı sağına soluna, siyasi düşüncesine bakmadan kenetlenen Bayburtlular, yine aynı gece milletçe sokakları dolduran bütün vilayetlerdeki vatandaşlar dosta düşmana karşı Çanakkale ruhunun hiçbir zaman sönmediğini bir defa daha gösterdi. Millet olarak o gece aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi hainlik yapıp milleti alt etmek isteyenlere karşı büyük bir destan yazıldı. 15 Temmuz destanını o gece hep beraber milletçe yazdık." - "Milli ve yerli şuurdan asla uzaklaşmamalıyız" Bakan Ağbal, geleceğin emanet olduğunu belirttiği gençlere şöyle seslendi: "İnşallah bir gün sizler de sorumluluk sahibi mevkilerde milletimizi, devletimizi daha ileriye taşıyacaksınız, Cumhuriyetimizi büyüteceksiniz, refahımızı artıracaksınız. Bu süreçte hepimize düşen ortak sorumluluk kendimizi yetiştirmek, kendimizi bilgiyle donatmak ve bu arada milli, yerli şuurdan asla uzaklaşmamak. Neden yerli ve milli şuur bu kadar önemli? Millet olarak binlerce yıldır belirli bir noktadan sürekli ileriye gitmeye çalışıyoruz. Bu süreçte milli kimliğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Milli ve manevi değerlerimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Milli ve manevi değerlerimiz bize güç oldu. Dışarıdan bize karşı yapılan saldırılara karşı milli ve manevi değerlerimiz kalkan oldu. Çanakkale'de bizi ayakta tutan, yedi düvele karşı yürütülen mücadelede bizi muzaffer eyleyen yegane güç milli ve manevi duruşumuz, değerlerimizdir. Tabii ki ilimle, irfanla kendimizi donatacağız. Dünya milletleri içerisinde ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışacağız, gayret edeceğiz."