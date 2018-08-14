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"Bütün oyunları bozmanın tek yolu yatırımdır, üretmektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:28 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu: "Bütün oyunları bozmanın tek yolu yatırımdır, üretmektir, daha çok üretmek, satmak ve ihracat yapmaktır"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Türk ekonomisine yönelik spekülatif saldırılara ilişkin, "Bütün oyunları bozmanın tek yolu yatırımdır, üretmektir, daha çok üretmek, satmak ve ihracat yapmaktır." dedi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (KUDAKA) Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta sosyo-ekonomik kalkınma öncelikleri doğrultusunda gelişme senaryolarının ve bu senaryolara yönelik eylem planlarının hazırlanması amacıyla düzenlenen "Senaryo Bazlı Gelişme Stratejileri ve Eylem Planı Fikir ve Senaryo Çalıştayı başladı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, çalıştayın sonuca odaklı en önemli faaliyet olduğunu söyledi.

Çalıştayın süreç içerisinde ciddiyetle yürütülmesinin Erzurum'un kalkınması ve gelişmesi açısından büyük önem arz ettiğini aktaran Azizoğlu, şunları belirtti:

"Son zamanlarda yoğun saldırılara rağmen nasıl ki milli mücadeleyi büyük Atatürk Erzurum'dan başlatmıştı bugün de biz Erzurum'dan her şeye rağmen, bütün engelleme ve ülke üzerinde oynanan oyunlara rağmen bu çalıştayda güzel sonuçlar alabilirsek yeni kalkınma hamlesinin ve seferberliğinin başlatılmasını sağlamış oluruz. Bütün oyunları bozmanın tek yolu yatırımdır, üretmektir, daha çok üretmek, satmak ve ihracat yapmaktır."

Azizoğlu, çalıştayın bu sebeple önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Bölgemizin tarım ve hayvancılığa dayanan sanayinin geliştirilmesi burada lokomotif görev ifa etmektedir. Bunun yanında hem kış hem de yaz turizminin geliştirilmesi Erzurum'da geliştirilebileceği ve bu konuda da önemli mesafeler alındığını da görmekteyiz. Kışın ve yazın kentteki bütün otellerin tam kapasite dolu olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda birçok spor kulübü tarafından da kentin ilgi gördüğünü memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte Erzurum ve bölgesinin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak ve buna yönelik yatırımlar yapmak da ayrı bir önem arz ediyor. Bölgemiz her yönüyle zenginleşmiş, gelişmiş ve kalkınmış ülke olarak çevresindeki dostlarına güzel bir hizmet sunacak ve onların ihtiyaç ve sıkıntılarını giderecek zenginliğe ve güce kavuşmuş olacak."

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, kalkınma ajanslarının bulundukları bölgenin potansiyellerini belirleyerek, o potansiyelleri harekete geçirip kalkınmayı sağlayan kuruluşlar olduğunu söyledi.

KUDAKA'nın Erzurum, Erzincan ile Bayburt'u kalkındırmaya çalışan ve bu illerin sorunlarına çözüm arayan bir kurum olduğunu bildiren Demirdöğen, "Bir yıldan fazla süredir saha çalışmaları yaptık. Ekiplerimiz bir noktada teori ile pratiği birleştirip böyle plan hazırlamaya başladık. Şu anda Erzurum için 6 farklı senaryo oluşturduk. Sizlerden gelen eleştiri ve katkılarla bunları revize edip illerimizin kullanımına sunacağız." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, konuşmaların ardından hazırlanan senaryoların sunumları ile sona erdi.

Çalıştaya, Erzurum Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve kurum müdürleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çalıştay Erzurum KUDAKA Senaryo Bazlı Gelişme Stratejileri ve Eylem Planı

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