Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Türk ekonomisine yönelik spekülatif saldırılara ilişkin, "Bütün oyunları bozmanın tek yolu yatırımdır, üretmektir, daha çok üretmek, satmak ve ihracat yapmaktır." dedi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (KUDAKA) Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta sosyo-ekonomik kalkınma öncelikleri doğrultusunda gelişme senaryolarının ve bu senaryolara yönelik eylem planlarının hazırlanması amacıyla düzenlenen "Senaryo Bazlı Gelişme Stratejileri ve Eylem Planı Fikir ve Senaryo Çalıştayı başladı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, çalıştayın sonuca odaklı en önemli faaliyet olduğunu söyledi.

Çalıştayın süreç içerisinde ciddiyetle yürütülmesinin Erzurum'un kalkınması ve gelişmesi açısından büyük önem arz ettiğini aktaran Azizoğlu, şunları belirtti:

"Son zamanlarda yoğun saldırılara rağmen nasıl ki milli mücadeleyi büyük Atatürk Erzurum'dan başlatmıştı bugün de biz Erzurum'dan her şeye rağmen, bütün engelleme ve ülke üzerinde oynanan oyunlara rağmen bu çalıştayda güzel sonuçlar alabilirsek yeni kalkınma hamlesinin ve seferberliğinin başlatılmasını sağlamış oluruz. Bütün oyunları bozmanın tek yolu yatırımdır, üretmektir, daha çok üretmek, satmak ve ihracat yapmaktır."