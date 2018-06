"Bütün sandıkların güvenliğini sağlayacağız"

"Amaçta bir birlikteliğimiz var. Nedir? Demokrasi konusunda bir birliktelik sağlamak durumundayız. 'Seçim sürecine kadar parlamentoda sağlıklı bir seçim olsun. Bütün siyasi partiler seçime girsin. Darbe hukukunun getirdiği yüzde 10 seçim barajı kalksın.' diyerek olağanüstü çaba harcadık. Demokrasi için ne gerekiyorsa, üstümüze düşen her şeyi yapmaya özen gösterdik hiçbir ayrım yapmadan. Çünkü, demokrasi sadece bizim için geçerli olan bir kavram değil. Bizden farklı düşünenler için de geçerli bir kavram. Benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncesini özgürce dile getirebildiği bir Türkiye'yi inşa edebilirsek o zaman amacımıza ulaşmış olacağız. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara büyük görev düşüyor. Kendi tabanlarını mutlaka motive etmeli ve 24 Haziran'da sandığa götürmelidirler."

"Hiç kimse rahat değil. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Bütün yetkilerin tek merkezde toplandığı bir yapı ile karşı karşıyayız. Ortak sorunların çözümü için müşterek hareket etmek gerekiyor. Tek tek herkese görev düşüyor. Farklı sendikalarda olabilirsiniz. Ama sonuçta hepiniz tabanınızı genişletmek istiyorsunuz. Sendikalar kendi özgür iradeleriyle ayakta durmalılar. Bir başka gücü hissetmeden sorunlarını çözmek istediği kendi tabanından gücünü almalıdır. Bunun yolu adaletten, haktan, hukuktan geçiyor."

"Her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Darbe hukukundan arındırılmış bir hukuk sistemiyle demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Soruyorlar 'Siz eski parlamenter sisteme mi dönmek istiyorsunuz?' Hayır efendim. Asla dönmek istemiyoruz. 12 Eylül darbe hukukunun inşa ettiği bir parlamenter sistem, eski sistemdir, köhnemiş sistemdir. Biz daha çağdaş, daha uygar, önünde hiçbir engelin olmadığı, darbe hukukundan arındırılmış güçlü bir meclis, demokratik, gelişmiş parlamenter sistemden yanayız. Aramızda dağlar kadar fark var. Yüzde 10 baraj sisteminin olduğu yerde demokratik parlamenter sistem olmaz. Yıllardır itiraz ediyoruz biz buna. Dün darbe hukukundan yana olanlar bugün bize demokrasi dersi vermeye kalkıyorlar. Yüzde 10 seçim barajının olduğu parlamenter sisteme dönmek istemiyoruz."

İktidar partisinin milletvekillerinin bir kişinin iradesine göre ellerini kaldırıp indirdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerin demokrasisi ne ise Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Demokrasiyi herkes için savunuyoruz. Yargı bağımsızlığını savunuyoruz. Her milletvekili parlamentoda özgür iradesiyle karar vermeli ve oyunu kullanmalıdır. Bizim demokratik parlamenter rejimden kastettiğimiz budur. Gelişmiş bir ülkede hangi demokratik standartlar varsa tamamının Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Bu ülkenin insanları üçüncü sınıf demokrasiye layık değildir. Üçüncü sınıf demokrasiyi bizim için nimet olarak görenleri asla ve asla kabul etmiyoruz. Can ve mal güvenliğinin teminatı yargı bağımsızlığıdır. Yargı bağımsız değilse bir kişiden talimat alıyorsa kimin can ve mal güvenliği olabilir? Bir kişi talimat veriyor, savcılar, güvenlik güçleri harekete geçiyor. Hakim, saraydan nasıl bir talimat gelecek diye bekliyor. Bir yerlerden talimat alan hakimi, hakim olarak kabul etmiyoruz. Savcıyı da savcı olarak kabul etmiyoruz."