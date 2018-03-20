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"Bütün terör örgütlerinin ideolojisini ortadan kaldırmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "Herhangi bir ayrımcılık yapmadan, bütün terör örgütlerinin ideolojisini ortadan kaldırmaya ihtiyacımız var" - "Sadece farklı ülkelerle ilişkilerimizde değil, uluslararası organizasyon ve platformlarda da oldukça aktif olmalıyız" - "Biz, bu (BM) veto sistemini değiştirmeliyiz. Bu veto sistemi sebebiyle Güvenlik Konseyi herhangi bir konu hakkında karar alamıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herhangi bir ayrımcılık yapmadan, bütün terör örgütlerinin ideolojisinin ortadan kadırılmasına ihtiyaç bulunduğunu söyleyerek, "Böylelikle, terör örgütleri özellikle genç nesil başta olmak üzere daha fazla insanı zorla silah altına alamaz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Başkent Öğretmenevinde Genç Memur-Sen'in düzenlediği "Uluslararası Öğrenciler Liderlik Akademisi" programında "Bölünmüş Dünyada Liderlik" toplantısına katılarak, Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikasını anlattı.

Memur-Sen ve Genç Memur-Sen'in, sadece üyelerinin menfaatleri konusunda değil, aynı zamanda sosyal ve insani politikada da oldukça duyarlı olduğunu belirten Çavuşoğlu, Genç Memur-Sen'in düzenlediği liderlik akademisi programının katılımcılara benzersiz bir tecrübe kazandıracağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, dünyada yaşanan gelişmeler ve toplumların karşılaştığı zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası örgütlerin yeniden şekillendirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Dünyanın her tarafında aktif olunması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sadece farklı ülkelerle ilişkilerimizde değil, uluslararası organizasyon ve platformlarda da oldukça aktif olmalıyız." dedi.

Afrika'nın, ekonomik açıdan yükselmekte olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Tahminlere bakıldığında, Afrika'nın 2050'de dünya ekonomisine 50 trilyon dolar civarında katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin birçok kurumuyla Afrika ve Latin Amerika'da faaliyet gösterdiğine değinen Çavuşoğlu, bu bölgelerde yürütülen politikaların kazan-kazan anlayışına dayandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Somali ve Yemen gibi birçok ülkenin çok sayıda sorun ve çatışmayla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, ortaya çıkan problemlerin büyüklüğüne dikkati çekti.

- "Terör örgütleri aynı ideolojiye sahip"

Ülkelerin karşı karşıya kaldığı problemlerden terörizmin sadece belirli bölgelerde değil, her yerde olduğunu belirten Çavuşoğlu, terör örgütlerinin büyük çoğunluğunun farklı isimlerle aynı ideolojiyi paylaştığını söyledi.

Çavuşoğlu, ayrım yapılmaksızın bütün terör örgütleriyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herhangi bir ayrımcılık yapmadan, bütün terörist örgütlerin ideolojisini ortadan kaldırmaya ihtiyacımız var. Böylelikle, terör örgütleri özellikle genç nesil başta olmak üzere daha fazla insanı zorla silah altına alamaz. DEAŞ ve buna benzer örgütlerini ideolojisini yok etmeliyiz ki bunların İslam ile bir alakası yok. İslam barış demektir."

- Doğru liderlik ihtiyacı

Çavuşoğlu, İslamofobi, antisemitizm ve göçmen karşıtlığı gibi sadece Müslümanların değil, batılı toplumların da karşı karşıya kaldığı yeni modern problemlerle başa çıkabilmek için doğru bir liderliğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Avrupa Birliğinin göçmenler, komşuluk, entegrasyon ve ekonomik politika gibi birçok konuda başarısız olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, birliğin, Avrupalı toplumların taleplerini dahi karşılayamadığına işaret etti.

Çavuşoğlu, dünyanın tamamını temsil etmemesi sebebiyle Birleşmiş Milletlerin (BM) de ülkelerin karşılaştığı problemlere makul çözümler bulamadığını dile getirdi.

BM'nin, yeterince kapsayıcı bir örgüt olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, örgütün kendi bünyesinde reform yapması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Biz, bu veto sistemini değiştirmeliyiz. Bu veto sistemi sebebiyle Güvenlik Konseyi herhangi bir konu hakkında karar alamıyor." dedi.

Çavuşoğlu, bu nedenle daha fazla etkili ve kapsayıcı bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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