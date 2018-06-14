HABER

"Büyük bir başarıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 01:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "(BM'nin Filistin kararı) Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin kararına ilişkin, "Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Filistinli sivillerin korunmasına ilişkin ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği tasarının, BM Genel Kurulu'nda 120 "evet" oyuyla kabul edildiğini belirten Kalın, "Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır. Türkiye, haklı davasında Filistin'in yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandıTV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı
TEM'de bayram yoğunluğu başladıTEM'de bayram yoğunluğu başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM'nin Filistin kararı İbrahim Kalın Twitter

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Trafikte bayram yoğunluğu başladı

TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı

TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.