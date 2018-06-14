Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin kararına ilişkin, "Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Filistinli sivillerin korunmasına ilişkin ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği tasarının, BM Genel Kurulu'nda 120 "evet" oyuyla kabul edildiğini belirten Kalın, "Bu, Filistin davası ve adalet için büyük bir başarıdır. Türkiye, haklı davasında Filistin'in yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

