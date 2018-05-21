Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

Cumhur ittifakının ortağı Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2, bölge birinci sıradan AK Parti’nin milletvekili adayı oldu.
18 İSİM AK PARTİ LİSTESİNDE YER BULDU
Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) AK Parti listesine 18 isim girdi.
BBP’den AK Parti listesine girin isimler şöyle:
“İstanbul: Mustafa Mican 1. bölge 23. sıra
Ankara: Mustafa Destici 2. bölge 1. sıra
Ankara: Tuna Koç 3. bölge 7. sıra
Aydın: Ahmet Tarık Sarı 6. sıra
Bursa: Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıra
Denizli: Mustafa Semerci 6. sıra
Diyarbakır: Remzi Çayır 7. sıra
Eskişehir: Ahmet Namık Akdoğan 5. sıra
Gaziantep: İhsan Kaya 11. sıra
İstanbul: Mustafa Arabul 2. bölge 20. sıra
İzmir: Ahmet Gürhan 1. bölge 8. sıra
İzmir: Erdem Öksüz 2. bölge 8. sıra
Kayseri: Ali Saraçoğlu 8. sıra
Kocaeli: Osman Tüfekçi 10. sıra
Konya: Osman Seçgin 14. sıra
Mersin: Ali Keser 6. sıra
Sivas: Yaşar Sayan 5. sıra
İstanbul: Oya Eren 3. bölge 25. sıra.”
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