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Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:42 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'den Ankara ikinci bölge birinci sıra adayı oldu.

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

Cumhur ittifakının ortağı Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2, bölge birinci sıradan AK Parti’nin milletvekili adayı oldu.

18 İSİM AK PARTİ LİSTESİNDE YER BULDU

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) AK Parti listesine 18 isim girdi.

BBP’den AK Parti listesine girin isimler şöyle:

“İstanbul: Mustafa Mican 1. bölge 23. sıra

Ankara: Mustafa Destici 2. bölge 1. sıra

Ankara: Tuna Koç 3. bölge 7. sıra

Aydın: Ahmet Tarık Sarı 6. sıra

Bursa: Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıra

Denizli: Mustafa Semerci 6. sıra

Diyarbakır: Remzi Çayır 7. sıra

Eskişehir: Ahmet Namık Akdoğan 5. sıra

Gaziantep: İhsan Kaya 11. sıra

İstanbul: Mustafa Arabul 2. bölge 20. sıra

İzmir: Ahmet Gürhan 1. bölge 8. sıra

İzmir: Erdem Öksüz 2. bölge 8. sıra

Kayseri: Ali Saraçoğlu 8. sıra

Kocaeli: Osman Tüfekçi 10. sıra

Konya: Osman Seçgin 14. sıra

Mersin: Ali Keser 6. sıra

Sivas: Yaşar Sayan 5. sıra

İstanbul: Oya Eren 3. bölge 25. sıra.”

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