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Büyük buzdolabını otomobilin bagajında taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 07:22 | Son Güncelleme

Erzurum’da aracın içerisine sığmayan buzdolabını otomobilin bagajında taşıyan iki kişi ilginç görüntü oluşturdu.Erzurum kent merkezinde cep telefonu kamerasına büyük buzdolabını otomobilin bagajında taşıyan iki kişi yansıdı.

Büyük buzdolabını otomobilin bagajında taşıdılar

Erzurum’da aracın içerisine sığmayan buzdolabını otomobilin bagajında taşıyan iki kişi ilginç görüntü oluşturdu.
Erzurum kent merkezinde cep telefonu kamerasına büyük buzdolabını otomobilin bagajında taşıyan iki kişi yansıdı. Otomobil sürücüsü yavaş yavaş aracı kullanırken bir kişide bagajdaki buzdolabını düşmemesi için yaya halde tutarak yürüdüğü görüldü. Buzdolabının büyük bir kısmı bagajın dışında kalırken ilginç görüntüyü gören vatandaşlar şaşırdı.

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