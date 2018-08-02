"Büyük devlet olmanın gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından, ABD'nin Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararıyla ilgili paylaşımında, yaşanan son gelişmelerin, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile doğru orantılı bulunmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir. Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz."

