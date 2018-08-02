"Büyük devlet olmanın gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, Twitter hesabından, ABD'nin Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararıyla ilgili paylaşımında, yaşanan son gelişmelerin, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile doğru orantılı bulunmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.
Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir. Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz."
Süleyman Soylu'dan ABD'ye yaptırım yanıtı!
ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?
CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti
Bu köprü altından yapıldı!
Murat Çelik yazdı... Milli Savunma Bakanı Akar'a, orgeneral bakan yardımcısı
Köpek gezdirmek için bu kıyafetle dışarı çıkınca...
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
CHP'de imza krizi! Ankara bugün hareketlenecek
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
Okuyucu Yorumları 0 yorum