"Büyük Dönüş Yürüyüşü Filistin için özgürlüğün başlangıcıdır"

Fas'taki Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Koordinatörü Abdulkadir el-İlmi, Filistin’de yapılan barışçıl gösterilerin özgürlüğün başlangıcı olacağını söyledi.
ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını AA muhabirine değerlendiren İlmi, "ABD’nin Kudüs kararı yasa dışıdır ve akıllıca alınmış bir karar değildir. Bu kararı alanlar, sadece Kudüs’teki işgalci siyonistlerin değil tüm dünyadaki siyonistlerin işgale devam etmek istediklerini göstermek istiyor." dedi.
Filistinlilerin tabii olarak haklarını ve topraklarını korumak istediğini belirten İlmi, "Biz meşru ve adil yollarla alınacak kararları destekliyoruz. Meşru ve adil olan başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Filistin halkının geri dönüşünün sağlanmasıdır.” diye konuştu.
İlmi, Filistinlilerin kendi ülkeleri için her türlü mücadeleyi vermeye hakları olduğunu vurgulayarak, Filistinliler tarafından düzenlenen barışçıl gösterilere işgalci güçlerce müdahale edildiğini ve bu süreçte birçok savaş suçu işlendiğini kaydetti.
Uluslararası kamuoyunun bu yaşananlar karşısında sessiz kaldığını belirten İlmi, şunları söyledi:
"Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne müdahale eden işgal güçleri bölgede savaş ve insanlık suçu işleyerek soykırım yapıyor. Uluslararası insan hakları savunucuları bu yaşananları durdurmak için hareket geçmeli."
- "İslam dünyası için tarihi bir gün"
Filistin’de yaşananları ‘İslam dünyası için tarihi bir gün’ şeklinde niteleyen Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Genel Sekreteri Aziz Henavi de "Silahsız Filistin halkı bu gösterilerde akıttığı kanı ile sadece işgalci güçleri lanetlemiyor, aynı zamanda yıllardır Filistin davasını alıp-satan peşkeş çeken yöneticileri de lanetliyor." dedi.
Nekbe’den (Büyük felaket) bu yana 70 yıl geçtiğini ve Filistinlilerin 70 yıldır mücadele verdiğini hatırlatan Henavi, sözlerine şöyle devam etti:
"Eğer ABD ve işgalci güç ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak bir Nekbe daha yaşatmak istiyorlarsa, bilsinler ki tüm propaganda ve psikolojik savaşa karşın Filistin halkı ve beraberindeki İslam ümmeti galip gelecektir ve onlarla mücadele etmek için her zaman hazır olacaktır."
Filistin halkının bugün verdiği mücadele ile İslam ümmetine liderlik ettiğini vurgulayan Henavi, "Filistin halkı verilen mücadelede şehitleri ile İslam dünyasının gururu, şerefi ve onuru olduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı. Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.
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