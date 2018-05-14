"Büyük Dönüş Yürüyüşü Filistin için özgürlüğün başlangıcıdır"

Fas'taki Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Koordinatörü Abdulkadir el-İlmi, Filistin’de yapılan barışçıl gösterilerin özgürlüğün başlangıcı olacağını söyledi.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını AA muhabirine değerlendiren İlmi, "ABD’nin Kudüs kararı yasa dışıdır ve akıllıca alınmış bir karar değildir. Bu kararı alanlar, sadece Kudüs’teki işgalci siyonistlerin değil tüm dünyadaki siyonistlerin işgale devam etmek istediklerini göstermek istiyor." dedi.

Filistinlilerin tabii olarak haklarını ve topraklarını korumak istediğini belirten İlmi, "Biz meşru ve adil yollarla alınacak kararları destekliyoruz. Meşru ve adil olan başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Filistin halkının geri dönüşünün sağlanmasıdır.” diye konuştu.

İlmi, Filistinlilerin kendi ülkeleri için her türlü mücadeleyi vermeye hakları olduğunu vurgulayarak, Filistinliler tarafından düzenlenen barışçıl gösterilere işgalci güçlerce müdahale edildiğini ve bu süreçte birçok savaş suçu işlendiğini kaydetti.