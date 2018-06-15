"Büyük Dönüş Yürüyüşü" Filistin meselesini yeniden canlandırdı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" faaliyetlerinin Filistin meselesine yeniden canlılık kazandırdığını belirtti.

Heniyye, Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün, Filistin halkının dinamizmi için yeni bir atılım olduğuna ve bu hareketliliğin, siyasi, güvenlik ve ekonomik boyutlarıyla Filistin meselesini koruduğuna işaret ederek, "Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin meselesinin dünya gündemindeki canlılığını yeniden kazanmasında başarılı oldu." dedi.

ABD'nin artık Filistin halkına yönelik uyguladığı "zorbalık" politikalarına, ülkelerin tutumları ve dünyadaki özgürleri adapte edemeyeceğinin altını çizen Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarının, ne kadar kurbana mal olursa olsun Kudüs'ün konumunu değiştirmeyeceğini ifade etti.

- BM'nin Filistin kararı

Konuşmasında, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesini de değinen Heniyye, bu gelişmeyi, "Siyonist varlığın izolasyonunun onayı" olarak değerlendirdi.