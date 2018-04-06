Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

"Filistin halkı, Gazze Şeridi sınırındaki bu barışçıl yürüyüşte, dünyadaki tüm ilgili insanlara, gösterdiği sabırla 'Filistin topraklarına dokunulmaması' mesajını veriyor. Tek bir karış topraktan vazgeçen, inanç ve milli değerlerinden de vazgeçer."

Hamas Hareketi'nin, atılan bu adımda "Filistin halkı ve sokaklarına güvendiğini" vurgulayan Zehhar, daha önceki tecrübelerin bu adımın başarılı olacağını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Zehhar, "Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin'i kurtarmak için ilk adımdır. Filistin halkı, bugün kurtuluş sancağını taşıyacak gruplara öncülük ediyor." dedi.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cumadan bu yana sürdürdükleri barışçıl gösterilere katılan Zehhar, burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hamas Siyasi Büro üyesi Mahmud ez-Zehhar, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün Filistin'i kurtarmak için ilk adım olduğunu belirtti.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 24'e yükseldi. Ayrıca bugün 107'si gerçek mermiyle olmak üzere 250 kişi yaralandı. Böylece geçen haftadan bu yana devam eden olaylarda yaralanan kişi sayısı bin 700'ü geçti.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.