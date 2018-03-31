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"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şehit olan Filistinliler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin Gazze sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde şehit düşen Filistinlilerden 5'inin mensupları olduğunu açıkladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde şehit düşen 5 Filistinlinin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mensup olduğu bildirildi.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında dün şehit düşen Cihad Ebu Ferine, Muhammed Naim Amr, Ahmed İbrahim Avde, Sari Velid Ebu Avde ve Musab Zehir es-Selul'un Kassam'a mensup olduğu belirtildi.

Açıklamada, dün Filistin halkının, tüm kesimlerinin katıldığı gösterilerle, dünyaya haklarından vazgeçmeyeceklerini, topraklarını ve kutsallıklarını unutamayacaklarını ve er ya da geç topraklarını işgalcilerden temizleyeceklerini gösterdiğini aktardı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit edilmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas İzzeddin el-Kassam Tugayları

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