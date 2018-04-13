"Büyük Dönüş Yürüyüşü hedeflerine ulaşana dek sürecek"

Hayye, gösterilerde İsrail bayrağı yakılmasına ilişkin, "Bugünkü etkinliklerde İsrail bayrağı yakıldı, bu da Filistin halkının bu bayrağı ve bayrağın sahiplerini tanımadıklarının delilidir." ifadelerini kullandı.

- Filistinliler, İsrail bayrağını da sahiplerini de tanımıyor

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün hedeflerini "tehcir edilen Filistinlilerin topraklarına dönüşünün sağlanması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması" olarak sıralayan Hayye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 'dönüş intifadası' olduğunu ve hedeflerine ulaşana dek süreceğini ifade etti.

Hamas Hareketi Başkan Yardımcısı Halil Hayye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 'dönüş intifadası' olduğunu ve hedeflerine ulaşana dek süreceğini söyledi.

Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, göstericilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü aracılığıyla gönderdiği mesajların uluslararası toplum nezdinde farkındalık oluşturmasını umduğunu belirtti.

Rıdvan, "Bugün Filistin halkı, sınırdaki tel örgüler üzerinde sıfır noktasına ulaştı, bugünden sonra nereye ulaşacağını bilemeyiz." uyarısında bulundu.

İslami Cihad Hareketinin liderlerinden Halid el-Batş ise İsrail bayrağını kastederek, "Siyonist bayrak, bütün dünyada krizlerin kaynağıdır ve savaşların sebebi olmuştur." dedi.

Batş, İsrail bayrağının yakılması ve Filistin bayraklarının taşınması hadisesinin Filistin topraklarının Araplara, Müslümanlara ve Hristiyanlara ait olduğuna, Filistin topraklarının bir karışının dahi tarihi ve dini olarak kesinlikle Siyonistlerin olamayacağına işaret ettiğini vurguladı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.