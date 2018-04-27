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"Büyük Dönüş Yürüyüşü İsrail'i telaşlandırdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

"Büyük Dönüş Yürüyüşü İsrail'i telaşlandırdı"

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistinlilerin Gazze sınırında düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün İsrail'i telaşlandırdığını söyledi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında konuşan Heniyye, Filistin halkının, haklarını elde edinceye kadar bu yürüyüşleri düzenlemekten geri durmayacağını ve haklarını ellerinden almaya çalışanlara demir yumrukla karşılık vermekten çekinmeyeceğini ifade etti.

Heniyye, "Filistinlilerin Gazze sınırında düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü, İsrail'i telaşlandırdı ve hesaplarını yeniden gözden geçirmeye mecbur bıraktı." dedi.

Filistin halkının, Gazze sınırında düzenledikleri barışçıl gösterilerle ümmetin yeni tarihini yazdığını vurgulayan Heniyye, Filistinlilerin 15 Mayıs'ta, bulundukları yerlerde tek vücut olup 1948 yılında tehcir edildikleri topraklara geri döneceklerini haykıracaklarını belirtti.

- 3 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinli şehit oldu. 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olanların sayısı 45'e yükseldi.

Bugünkü gösterilerde, 75'i İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle olmak üzere şu ana kadar en az 349 Filistinli yaralandı.

Yaralıların arasında 19 çocuk ve 9 kadının yanı sıra 6 gazeteci ile 4 sağlık çalışanı da bulunuyor.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana 45 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 5 bin 500'den fazla gösterici yaralandı. Şehit olanlar arasında 2 gazeteci ve 18 yaş altında olan 4 Filistinli bulunuyor. Yaralılardan bin 499'u da İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermilerin hedefi oldu.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

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