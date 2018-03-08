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Büyük FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 08:52 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Son dakika habere göre, gözaltı kararı verilen isimler arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve Adil Öksüz'ün baldızı da bulunuyor

Büyük FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Ögütlü Suçlar Bürosu'nca, örgütün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada, aralarında terör örgütü elabaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de bulunduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Fatmanur Gülen ile sözde "Beylikdüzü imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Şüpheli Tetik'e, Sakarya'da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adil öksüz nerede saryda koruma altında
BU SENERYO BAYATLADI ARTIK TÜRKİYEDE. YENİ BİR DİZİ BAŞLAMALI GEÇ OLMADAN. AFRİN DİZİSİDE İSTENEN VERİMİ VERMEDİ.TÜRKİYEDE MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNDEKİ YAHUDİ BASKISINA SON VERİLMELİ ARTIK.FETONUN AMERİKA OYUNU OLDUĞU GÖRÜLDÜ TÜM DÜNYADA.SİYONİZMLE SAVAŞAN ERBAKAN RUHUNA İHTİYAÇ VAR ARTIK.
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