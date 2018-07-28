AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerimizde çarpık yapılaşmanın ortadan kalkması için adımlarımızı attık. Bu anlamda çok büyük değişimler gerçekleşti hayatımızda ve şehirlerimizde. Ama İstanbul'daki binaların çökmesi bize gösterdi ki bu konudaki hamlelerin ivedilikle hayata geçmesi gerekiyor." dedi.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Her zaman bu konunun üzerinde durduklarını vurgulayan Karaaslan, "Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse yerel yöneticilerimiz tarafından çok önemli uygulamaları hayata geçirdik ama hala 'büyük eksiğimiz var, büyük hamlelere ihtiyacımız var' dediğimiz bir alan. Türkiye şehirlerinin maalesef çok büyük çoğunluğu kentsel dönüşüm ihtiyacı ile karşımızda durmakta." diye konuştu.

Karaaslan, kentsel dönüşüm için yeni fırsatları ve uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

İmar barışı ile elde edilecek gelirin de kentsel dönüşüm projelerine aktarılacak olmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti: