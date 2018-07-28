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"Büyük hamlelere ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: -"Şehirlerimizde çarpık yapılaşmanın ortadan kalkması için adımlarımızı attık. Bu anlamda çok büyük değişimler gerçekleşti hayatımızda ve şehirlerimizde. Ama İstanbul'daki binaların çökmesi bize gösterdi ki bu konudaki hamlelerin ivedilikle hayata geçmesi gerekiyor"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerimizde çarpık yapılaşmanın ortadan kalkması için adımlarımızı attık. Bu anlamda çok büyük değişimler gerçekleşti hayatımızda ve şehirlerimizde. Ama İstanbul'daki binaların çökmesi bize gösterdi ki bu konudaki hamlelerin ivedilikle hayata geçmesi gerekiyor." dedi.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Her zaman bu konunun üzerinde durduklarını vurgulayan Karaaslan, "Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse yerel yöneticilerimiz tarafından çok önemli uygulamaları hayata geçirdik ama hala 'büyük eksiğimiz var, büyük hamlelere ihtiyacımız var' dediğimiz bir alan. Türkiye şehirlerinin maalesef çok büyük çoğunluğu kentsel dönüşüm ihtiyacı ile karşımızda durmakta." diye konuştu.

Karaaslan, kentsel dönüşüm için yeni fırsatları ve uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

İmar barışı ile elde edilecek gelirin de kentsel dönüşüm projelerine aktarılacak olmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizde çarpık yapılaşmanın ortadan kalkması için adımlarımızı attık. Bu anlamda çok büyük değişimler gerçekleşti hayatımızda ve şehirlerimizde. Ama İstanbul'daki binaların çökmesi bize gösterdi ki bu konudaki hamlelerin ivedilikle hayata geçmesi gerekiyor. Özellikle deprem riskinin karşımızda durduğu bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden bu bizim hayatımızın bir gerçeği ama bu gerçekle biz yaşamak için gerekli uygulamaları ve çalışmaları hızla hayata geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz. Bu bizim en önemli önceliklerimizin arasındadır."

- Sıfır Atık Projesi

Karaaslan, "Sıfır Atık Projesi’nin uygulanmaya başlamasıyla AK Parti Genel Merkezi'nin Türkiye'nin ilk ve tek çevre dostu siyasi genel merkezi olacağını bildirdi.

Sıfır Atık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan çok önemli bir proje olduğuna işaret eden Karaaslan, çevre meselesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Karaaslan, "AK Parti olarak önce kendi evimizde yani genel merkezimizde sonra tüm teşkilatlarımızın uygulanması için bu projeyi başlattık. Sıfır Atık Projesi'nde alt yapı ihtiyaçlarını hayata geçirirken buna bir artı daha kattık ve AK Parti Genel Merkezi'nde karbon ayak izimizi ölçtürdük. Karbon ayak izi her insanın, kurumun, kuruluşun dünyaya verdiği, aslında bir anlamda kullandığı, enerji tükettiği, bütün bu alanlardaki uygulamalarıyla birlikte dünyaya verdiği zararı ölçüyor." ifadesini kullandı.

Çevre konusunda atılan her adımın sürdürülebilir olmasının en az o adımı atmak kadar önemli olduğunu aktaran Karaaslan, şunları kaydetti.

"Bu konuda bizim çok büyük yol katetmemize vesile olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Bu proje tüm kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve siyasetin sahiplenmesi geren bir projedir. Diğer siyasi partiler sözde 'çevreciyiz' diyorlar ama sözde değil özde uygulamaları hayata geçiren ve somut adımlar atmak bizim işimiz. AK Parti, Türkiye'nin ilk ve tek çocuk dostu, Türkiye'nin ilk ve tek her engelli açısından ulaşılabilir ve son olarak Türkiye'nin ilk ve tek çevre dostu partisidir."

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Samsun Şehir ve Kültürden Sorumlu AK Parti Çevre çevre dostu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan "Sıfır Atık Projesi" Türkiye

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