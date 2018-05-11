Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Büyük hedefleri var devletimizin, ülkemizin. Kızılelması var. Birinci kızıl elma inşallah 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız." dedi.
Eroğlu, Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Okullar Hayat Bulsun" projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim töreninde, öğrencileri gönülden sevdiklerini söyledi.
Öğrencilerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu belirten Eroğlu, onların sayesinde ülkeyi dünyanın en güçlü ülkesi yapacaklarını vurguladı.
Hükümet olarak en çok eğitime önem verdiklerine, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin tüm bakanlıkların bütçesinden fazla olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "2003'ten önce bakanlığın bütçesi 7 milyar lira idi. Şimdi ise 150 milyar lira. Çünkü bir devletin geleceğe emin adımlarla yürümek, büyük hedefleri gerçekleştirmek istiyorsa eğitime çok büyük önem vermesi lazım." diye konuştu.
Eroğlu, çocukluğunda kara tahtada eğitim gördüklerini, bugün ise güzel okullarda eğitim verildiğini anlattı.
Daha önce veliler kitap ararken, bugün kitapların sıranın üzerinde öğrenciyi beklediğini ifade eden Eroğlu, kendisinin 80 kişilik sınıfta okuduğunu, eğitimde sınıf mevcudunu düşürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Eroğlu, öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, şöyle konuştu:
"Dünyada bir rekabet var. Bu rekabeti ancak gençler kazanacaktır. Milletimiz kazanacak, sizlerin sayesinde. Büyük hedefleri var devletimizin, ülkemizin. Kızılelması var. Birinci kızıl elma inşallah 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Sizlerin hedefi var. Fatih İstanbul'u 21 yaşında fethetti. 1453 tarihinin 600. yılını ülkemiz 2053 yılında kutladığı zaman siz şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşıyacaksınız."
Konuşmaların ardından öğrencilerle fotoğraf çektiren Eroğlu, daha sonra fidan dikti.
- Valilikte basın toplantısı
Eroğlu, törenin ardından Adana Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.
Adana'nın tarım ve sanayide en önde gelen şehirlerden biri olduğuna işaret eden Eroğlu, kente geçen yıl hükümetin 32 milyar lira yatırım yaptığını, kendilerinin de yaklaşık 4 milyar lira ile en fazla yatırım yapan Bakanlık olduklarını hatırlattı.
Verimli topraklara sahip Adana'nın barajlar ve göletlere ihtiyacı olduğunun altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar 10 baraj, bir göleti bitirdik ama başka barajlar da inşa halindeyiz. 18 baraj, bir göletle önümüzdeki yılı kapatacağız. 800 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 472 milyon lira çiftçiye her yıl ilave gelir artışı yaşattık. Tüm barajlar açıldığı zaman yılda bir milyar lira ilave gelir artışı sağlayacağız. Delice zeytin aşılama, bal ormanı ve gelir getirici ağaç türlerinden oluşan ormanlar kurma çalışmalarımız sürüyor."
- Biyolojik çeşitlilik müzesi
Eroğlu, Adana'nın 374 endemik tür ile ülkenin bu alanda önemli şehirlerinden biri olduğuna değindi.
Bu zenginlikten istifade edilmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, "Tabiat zenginliklerini göstermemiz lazım. Bunu göstermek için burada ilk defa Türkiye'de bir biyolojik çeşitlilik müzesi kuruyoruz. Bunun da müjdesini vereyim. İnşaat başladı. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de ilk defa olan biyolojik çeşitlilik müzesi. Yani Adana'daki tabiat güzelliklerini, tabiat hazinelerini orada göreceksiniz." şeklinde konuştu.
Eroğlu, Aladağ ilçesinde yapımı devam eden Kasımlı Barajı'nın yüzde 70'inin tamamlandığına dikkati çekti.
Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Eroğlu, Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca hudut güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve kaçakçılık ile etkin mücadelenin sağlanması için Asi Nehri'nin ayırdığı kısma inşa edilen seddeye ilişkin soru üzerine, "Biliyorsunuz, özellikle teröristler daha önce Afrin'den Asi Nehri'ni geçerek Hatay sınırına, oradaki dağlara gidiyorladı. Bunu önlemek için özellikle bir sedde inşa ediyoruz. DSİ başladı, şu anda makineler çalışıyor. Yüzde 25'i bitmiş. Hızla bitiririz." cevabını verdi.
- Esnaf ziyareti
Daha sonra Karaisalı Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Eroğlu'na, dağ çayı ikramında bulunuldu.
Eroğlu, vatandaşlarla sohbeti sırasında sigara içenlere bırakmaları tavsiyesinde bulundu.
Bakan Eroğlu’na ziyaretleri sırasında Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ve diğer ilgililer eşlik etti.
- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Büyük hedefleri var devletimizin, ülkemizin. Kızılelması var. Birinci kızıl elma inşallah 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız
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