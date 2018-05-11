Hükümet olarak en çok eğitime önem verdiklerine, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin tüm bakanlıkların bütçesinden fazla olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "2003'ten önce bakanlığın bütçesi 7 milyar lira idi. Şimdi ise 150 milyar lira. Çünkü bir devletin geleceğe emin adımlarla yürümek, büyük hedefleri gerçekleştirmek istiyorsa eğitime çok büyük önem vermesi lazım." diye konuştu.

Öğrencilerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu belirten Eroğlu, onların sayesinde ülkeyi dünyanın en güçlü ülkesi yapacaklarını vurguladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Büyük hedefleri var devletimizin, ülkemizin. Kızılelması var. Birinci kızıl elma inşallah 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız." dedi.

Adana'nın tarım ve sanayide en önde gelen şehirlerden biri olduğuna işaret eden Eroğlu, kente geçen yıl hükümetin 32 milyar lira yatırım yaptığını, kendilerinin de yaklaşık 4 milyar lira ile en fazla yatırım yapan Bakanlık olduklarını hatırlattı.

"Dünyada bir rekabet var. Bu rekabeti ancak gençler kazanacaktır. Milletimiz kazanacak, sizlerin sayesinde. Büyük hedefleri var devletimizin, ülkemizin. Kızılelması var. Birinci kızıl elma inşallah 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Sizlerin hedefi var. Fatih İstanbul'u 21 yaşında fethetti. 1453 tarihinin 600. yılını ülkemiz 2053 yılında kutladığı zaman siz şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşıyacaksınız."

Daha önce veliler kitap ararken, bugün kitapların sıranın üzerinde öğrenciyi beklediğini ifade eden Eroğlu, kendisinin 80 kişilik sınıfta okuduğunu, eğitimde sınıf mevcudunu düşürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Verimli topraklara sahip Adana'nın barajlar ve göletlere ihtiyacı olduğunun altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 10 baraj, bir göleti bitirdik ama başka barajlar da inşa halindeyiz. 18 baraj, bir göletle önümüzdeki yılı kapatacağız. 800 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 472 milyon lira çiftçiye her yıl ilave gelir artışı yaşattık. Tüm barajlar açıldığı zaman yılda bir milyar lira ilave gelir artışı sağlayacağız. Delice zeytin aşılama, bal ormanı ve gelir getirici ağaç türlerinden oluşan ormanlar kurma çalışmalarımız sürüyor."

- Biyolojik çeşitlilik müzesi

Eroğlu, Adana'nın 374 endemik tür ile ülkenin bu alanda önemli şehirlerinden biri olduğuna değindi.

Bu zenginlikten istifade edilmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, "Tabiat zenginliklerini göstermemiz lazım. Bunu göstermek için burada ilk defa Türkiye'de bir biyolojik çeşitlilik müzesi kuruyoruz. Bunun da müjdesini vereyim. İnşaat başladı. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de ilk defa olan biyolojik çeşitlilik müzesi. Yani Adana'daki tabiat güzelliklerini, tabiat hazinelerini orada göreceksiniz." şeklinde konuştu.