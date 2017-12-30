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Büyük ikramiye Bodrum’a çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 23:50 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklanırken, şanslı rakamları tutturan talihlinin kuponunu Bodrum'da oynadığı ortaya çıktı.

Büyük ikramiye Bodrum’a çıktı

30 Aralık Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 milyon 759 bin 551 lira olarak belirlendi ve büyük ikramiyenin bir kişiye çıktığı öğrenildi. Bodrum Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi'nde bulunan bayiden oynandığı öğrenilen büyük ikramiyenin kime çıktığı ilçede merak konusu oldu.

30 Aralık 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile 3, 6, 19, 35, 38, 41 rakamlarını tutturan talihli 1 milyon 759 bin 551 Türk Lirasının sahibi oldu.

(İHA)

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