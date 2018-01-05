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Büyük ikramiye çıkmadı ama sevincine diyecek yok!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 14:02 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Evren yılbaşı için Milli Piyango'dan 9 tam bilet, bir tane de çeyrek bilet aldı, iki amorti ve bir çeyrek biletine 50 bin lira çıktı. Çıkan 50 bin lira çıkınca tarım kredisi borcunu kapattı.

Büyük ikramiye çıkmadı ama sevincine diyecek yok!

Aydın'ın Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Evren, yılbaşı çekilişinde çeyrek biletine 50 bin lira çıkınca ilk iş tarım kredi borcunu kapattı.

Akköy'de zeytin üreticiliği yaptığını belirten Hüseyin Evren, yılbaşı için 9 tam bilet bir tane de çeyrek bilet aldığını, çekilişlerde iki amorti ve bir çeyrek biletine ise 50 bin lira çıktığını belirtti.

Zeytin ağaçları için Tarım Kredi Kooperatifi ne gübre ve tarım ilaçları için borçlandığını belirten Evren, "Emekli maşımı takviye ederek zoraki borçlarımı kapatmaya çalışıyordum. Küçük üreticinin işi gün geçtikçe zorlaşmaya başladı. Girdilerden gübre, tarım ilaçları, mazot gibi kalemler sürekli zamlanırken maalesef üreticinin malı para etmiyor. Dolayısıyla üretici güç durumdadır. Yılbaşı çekimleri için 9 tam bilet ve bir bilette çeyrek aldım. Çekilişte iki amorti çıkarken birde çeyrek biletime 50 bin lira çıktı. Para ilaç gibi geldi. İlk işim tarım krediye olan borcumu kapattım. Kalan para ile de traktörün kışlık bakı ve tamiri için harcayacağım" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Didim Aydın ikramiye yılbaşı milli piyango Hüseyin Evren

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
HARAM PARAYA ZİL TAKIP OYNAYAN GAFİLLER AHMAKLAR ÇARESZİLER.
haram falan değil hayatta bildiğiniz tek şey haram mi helal mi haramsa eline alip yazdığın telefonda haram
@arjursum haramın kralı hemde
işte çıkacaksa böyle çıksın. borcunu kapatacak kadar tekrardan aynı hayata devam . fazlası herşey için zarar.
Hayırlı olmuş kutlarım
Ulan az çıksın azdırmasın, trilyoner olunca noluyo amq. 100 200 kişiyi hatta 500 kişiyi memnun eden bir çekiliş yapın.
eeee napalım..habermi bu şimdi.2 amorti bir çeyreğe de 50 lira çıkmışmış tarım kredisini kapatmışmış.bana ne..habere ilgi çekmek için birde başlığı öyle bir atmışsınızki sanırsın tüm biletlerinde büyük ikramiyeyi tek numarayla kaybetmiş eleman :D
ÇOK UYANIKSINIZ YAA:) BİZE ÇIKINCA HARAM,SİZE ÇIKINCA HELAL Mİ?YETER MİLLETİ KANDIRDIĞINIZ!
haram değil mi ohaaaa....104 kitapda haram sen değil diyon :D tinerci kafası yaşamaya alıştı bu millet...telefon haramsa sende haram ürünüsün belki bi araştır geçmişni
haram parayla haram olan krediyi kapatmış nereden baksan hep zarar
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