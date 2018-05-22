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Büyük Menderes'te toplu balık ölümleri endişelendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı.

Büyük Menderes'te toplu balık ölümleri endişelendirdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı. İnceleme başlatılan balık ölümlerinin zirai ilaçlardan kaynaklandığı üzerinde durulduğu bildirildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğup Denizli'den geçerek Aydın'a ulaşan Büyük Menderes Nehri'nde, toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Nehrin Balat Mahallesi yakınlarındaki bölümünde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri, balıkçılar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.
Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, Büyük Menderes Nehri'nin endişeye neden olan balık ölümlerinin görüldüğü çeşitli noktalarından incelenmek üzere su numuneleri alındı. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, gerekli incelemelerin yapıldığını belirtip, "Her yıl bu bölgede bu tür balık ölümleri yaşanıyor. O bölgede tarım çok fazla olduğu için zirai ilaçlardan nehirdeki balıkların zehirlendiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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Büyük Menderes'te toplu balık ölümleri endişelendirdiBüyük Menderes'te toplu balık ölümleri endişelendirdiBüyük Menderes'te toplu balık ölümleri endişelendirdi

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