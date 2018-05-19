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Büyük Menderes'te toplu balık ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinden de geçen Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümü meydana geldi.

Büyük Menderes'te toplu balık ölümü

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinden de geçen Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümü meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğup Denizli'den geçerek Aydın'a ulaşan Büyük Menderes Nehri'nde, iddiaya göre, kimyasal atıklardan dolayı toplu balık ölümleri başladı. Vatandaşlar, nehre kıyısı bulunan fabrikalardan bırakıldığı öne sürdükleri kimyasal atıkların nehri kirlettiğini söyledi. Herhangi bir önlem alınmamasının balık ölümlerini beraberinde getirdiği belirtildi.
Nazilli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, telef olan balıklardan ve sudan numune alarak inceleme yapılması için İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. Balık ölümlerinin kimyasal veya jeotermal kaynaklı olabileceği üzerinde durulurken, kesin sonucun incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.
Nazilli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise, "Vatandaşların Büyük Menderes Nehri'nde balık ölümleri olduğu yönündeki ihbarı sonucu Büyük Menderes Nehri'ne gidilmiş ve ölen balıklardan numuneler alınmıştır. İlçemiz sınırları içinden geçen Büyük Menderes Nehri'nden alınan balık örnekleri, balıkların kesin ölüm nedenin araştırılması ve tespiti için İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Vatandaşlar tarafından, fabrika ya da jeotermal gibi tesislerin kimyasal salınım yapması sonucunda balıkların zehirlendiği söylenmiştir" denildi.

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Büyük Menderes'te toplu balık ölümüBüyük Menderes'te toplu balık ölümüBüyük Menderes'te toplu balık ölümüBüyük Menderes'te toplu balık ölümü

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