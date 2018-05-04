Büyük Menderes'teki kirliliğe karşı proje

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Büyük Menderes Nehri'nde kritik seviyelere ulaşan kirliliğin önüne geçmek amacıyla yoğun su kullanımı bulunan tekstil sektörü için "Temiz Üretim Hareketi" projesi başlatıldı.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde yürütülen "Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması" projesinin tanıtım toplantısı, Denizli'deki bir otelde yapıldı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen ve "Temiz Üretim Hareketi" sloganıyla yapılan tanıtım toplantısında tekstil firmaları, finans kurumları ve yerel paydaşlar bir araya geldi.
Denizli Valisi Hasan Karahan, toplantıda yaptığı konuşmada, Büyük Menderes'in bölgenin can damarı olduğunu ancak korunması konusunda kötü bir sınav verildiğini vurguladı.
Artık herkesin bu kirlilik sorununun çözülmesi gerektiği konusunda kararlı olduğuna işaret eden Karahan, şöyle konuştu:
"Firmalarımızın gayreti ve katılımı bizim için çok önemli. Menderes'i kirleten sadece onlar değil, böyle bir algı oluşmasın, burada hepimiz suçluyuz. Ortada büyük, gizlenemez bir ayıp var. Bu harekete katılan firmaların sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Denizli, ekonomide ve girişimcilikte Türkiye'nin yüz akı olan örnek illerinden birisi. Dolayısıyla iyi bir şehirden başladınız. Örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Biz hem genel yönetim hem yerel yönetimlerimizle bu işin takipçisi ve destekçisiyiz, hep birlikte bu Büyük Menderes'i canlandıracağız."
-"12 milyon avroluk yatırımla yıllık 10 milyon avroluk tasarruf"
WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de Denizli'de atılan adımla diğer sektörlere, havzalara ve dünyaya örnek olacak büyük bir dönüşümü hedeflediklerini vurguladı.
Bu hareketin yaygınlaşmasına verilecek desteğin, çocuklara bırakılacak pırıl pırıl akan nehirler için çok kıymetli olduğunu dile getiren Pasinli, şu bilgileri verdi:
"Biz gönülden inanıyoruz ki her büyük dönüşüm, küçük bir hareketle başlar. Hedefimiz tekstil sektöründe temiz üretime geçişe aracılık ederken aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak bir modelin ortaya konması. Bunu yaparken de ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve sektörel rekabetin korunmasını istiyoruz. Uluslararası öneme sahip Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası gibi sulak alanlarımızın korunması da ancak bu şekilde sağlanabilir. Toplam 12 milyon avroya varacak yatırımla yıllık yüzde 20'ye varan su, enerji ve kimyasal tasarrufu sağlamak mümkün. Bunun maddi karşılığı ise 10 milyon avro. Yapılacak yatırımların 1 ile 3 yıl gibi bir sürede geri kazanılması öngörülüyor."
GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan da Büyük Menderes Havzası'ndan yapılan 3,5 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 50'sinin tekstilden sağlandığını, bunun yüzde 80'inin Denizli'den karşılandığını aktardı.
Temiz üretimin yaygınlaşmasının Denizli ve Türkiye için elzem olduğunun altını çizen Akdoğan, "Tekstil sektörü, boyama ve apre işlemlerinde yüksek miktarda su kullanımı nedeniyle özellikle hassas konumdadır. Birçok uluslararası alıcı için tedarik zincirinde kaynak verimliliği öncelikli hale gelmiştir. Bu hususlar göz önüne alındığında, Denizli'nin küresel rekabet gücünün korunması için temiz üretimin yaygınlaşmasının elzem olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
- "Temiz Üretim Hareketi"
Proje kapsamında tekstil sektörüne yönelik temiz üretim eğitim çalışmaları yapılması ve tekstil üreticilerinin iyileştirme amaçlı projelerine teknik ve finansal destek sağlanması amaçlanıyor.
Üretimde daha az su ve kimyasal kullanılarak atık su miktarının azaltılması gibi unsurları içeren temiz üretim, atık yönetimi maliyetlerinde azalma ve enerji verimliliği ile marka değerlerinin artırılmasını hedefliyor.
Harekete destek veren Garanti Bankası, üreticilerin dönüşüm projelerini, bu programa özel indirimli faiz oranıyla ve kendi kaynaklarıyla destekliyor.
Toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Ercan Gülay, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Akgül, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürü Zafer Soylu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp ile diğer yetkililer ve firma temsilcileri katıldı.
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