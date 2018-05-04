Büyük Menderes'teki kirliliğe karşı proje

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Büyük Menderes Nehri'nde kritik seviyelere ulaşan kirliliğin önüne geçmek amacıyla yoğun su kullanımı bulunan tekstil sektörü için "Temiz Üretim Hareketi" projesi başlatıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde yürütülen "Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması" projesinin tanıtım toplantısı, Denizli'deki bir otelde yapıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen ve "Temiz Üretim Hareketi" sloganıyla yapılan tanıtım toplantısında tekstil firmaları, finans kurumları ve yerel paydaşlar bir araya geldi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, toplantıda yaptığı konuşmada, Büyük Menderes'in bölgenin can damarı olduğunu ancak korunması konusunda kötü bir sınav verildiğini vurguladı.

Artık herkesin bu kirlilik sorununun çözülmesi gerektiği konusunda kararlı olduğuna işaret eden Karahan, şöyle konuştu:

"Firmalarımızın gayreti ve katılımı bizim için çok önemli. Menderes'i kirleten sadece onlar değil, böyle bir algı oluşmasın, burada hepimiz suçluyuz. Ortada büyük, gizlenemez bir ayıp var. Bu harekete katılan firmaların sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Denizli, ekonomide ve girişimcilikte Türkiye'nin yüz akı olan örnek illerinden birisi. Dolayısıyla iyi bir şehirden başladınız. Örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Biz hem genel yönetim hem yerel yönetimlerimizle bu işin takipçisi ve destekçisiyiz, hep birlikte bu Büyük Menderes'i canlandıracağız."