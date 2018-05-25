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Büyük Menderes'teki toplu balık ölümlerine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ve Didim ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ndeki toplum balık ölümlerinin sorumlularının bulunması için Söke Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Büyük Menderes'teki toplu balık ölümlerine soruşturma

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ve Didim ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ndeki toplum balık ölümlerinin sorumlularının bulunması için Söke Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri bölgedeki tarım arazileri ve balıkçıları olumsuz yönde etkilerken, balık ölümlerinin nedeni de araştırılıyor. Dün Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamasının ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak soruşturma başlattığını duyurdu. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Yazılı ve görsel medya kuruluşlarında 23-24 Mayıs'ta haber konusu yapılan Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri meydana gelmesi olayıyla ilgili olarak, sorumluların tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Büyük Menderes Nehri'nde çevre kirliliğine ve balıkların ölümüne neden olan, doğayı kirleten kişi veya kurumların tespiti için ilgili kurumlara talimatlar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FOTOĞRAFLI

Büyük Menderes'teki toplu balık ölümlerine soruşturma

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