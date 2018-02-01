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Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 01:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket atıldı.

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine roketli saldırı düzenlendi. Saldırılarda bir kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristlerce atılan roket, Kırıkhan'ın Perişan Mahallesi'nde sınırın sıfır noktasındaki boş araziye düştü.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Jandarma, roketin düştüğü yerde inceleme başlatırken, saldırıdan sonra Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu bataryaları Afrin'deki PYD/PKK terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

GECE YARISI REYHANLI'YA SALDIRI

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen üç ayrı roketli saldırıda bir kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Değirmen Karşı Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Saldırıda bir kişi yaralandı.

Aynı anda Gültepe Mahallesi'nde bir eve ve yine aynı mahallede boş bir araziye roket atıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerlerde inceleme başlattı.

Terör örgütü PYD/ PKK'dan roketli saldırı
Afrin'deki YPG'li teröristler böyle yakalandı!
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bütün tv ler akp yandaşı olunca böyle oluyor 75 tane uçakla saldırdık deniliyor ama sınırın sıfır noktasında rokteleri atan teröristleri engeleyemiyorlar galiba çok şehit verecegiz bu gidişle
@adriannn olm sen o bölgeye hiç gittin mi? açıp haritadan bari bak boş yapma
operasyon başarılı bir şekilde ilerledikçe ülkemize daha fazla roket düşmeye başladı yüce ALLAH'ım günahsız insanları sen koru yarabbim.
uyku haram oldu bize yataktan fırlayıp çocukları kucaklıyoruz . gök gürültülü yalanina artık inanmiyorlar . Allah'ım sana sığındık sen bizleri koru
Nerdeyse hergün roket düşüyor ne iştir arkadaş, hiç ilerleyemedikte insanlarımı kandırıyorlar.
anlamaya çalışıyorum,uçak,top,tank,yaya birlik neyse müdahale edilemiyormu?neler oluyor?pkk mı yoksa başka bir gurupmu?açıklama bekliyoruz...
cuppeli hocam yanmaz kefen gondermis reyhanliya evvelhocamin sayesinde hickimseye birsey olmaz.
teröristlerle yola çıktılar zaten saçmalık burda ösonün içindede teröristler var ulkesini bölmek isteyen herkes teröristtir dolayısıyla ösöde terör örgütüdür.bu yuzden yanlış burda birkere
en büyük sorunumuz sapla samanı ayıramadığımız yer terörün 50 senedir bitmemesinin sebebide budur Türk askerinin işi gerçekten zor vursa masum köylü olacak vurmasa askerin arkasından pusu kuracak ...
Bu roketlerin menşei nedir?? Abd olsaydı Hükümet çoktan açıklardı bakın Abd verdiğiniz silahlar bize döndü diye.. BU FÜZELER RUS MENŞEİ Mİ???
Bu. Nedir. Ya. Biz. Büyük. Bir. Devletiz. Hadi isid çok. Vahşi bir. Örgüttü. Askerimizi. Sürmedik. Onların üzerine. İsidi. Bunların üzerine. Sürmüstük. Ama. İşid. Fos. Cıktı. Artık bizim bunlarla. Bas. Etmemiz. Gerek ne. Demek. Roket. Geliyor. Roketin. Geldigi. Bölgede. Hic mi kesif. Yapılmiyor
Allah askerimizin yardımcı sı olsun
bu devlet bu roketlerin geldiği yeri bilmiyormu neden buralara operasyon yapılmıyor oranın halkı yatmasın askerler ile o bölgeyi temizlesin.kaç gün oldu ülkemize hep roket yağıyor.
Savaşa hayır numarası ile Afrin harekatına karşı çıkan zibidileri buraya yerleştirmek lazım.
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