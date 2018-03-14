Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Yabancı menşeli özel bir hasta nakil uçağı Katarın Doha kentinden İngiltereye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemiştir. Gerekli tüm tedbirler alınmış olup uçağın havalimanımıza inişi güvenli bir şekilde gerçekleşmiştir.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Trabzon Valiliği acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HAVADA YAKIT AZALTTI Havada tur atarak yakıt azaltan uçak, saat 12.13'te Trabzon Havalimanı’na batı yönünden sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Pist sonundan geri dönüşünü yapan uçak, aprondaki park pozisyonuna Trabzon Havalimanı itfaiye ekiplerinin nezaretinde yanaştı. Uçaktaki hasta ve mürettebat tahliye edildi, hasta sağlık kontrolleri için Kaçüstü Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi.

Katar'ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere'ye hasta götüren Alman bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçağın pilotu, yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı’ndan kalktıktan bir süre sonra havada teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi.

HAVALİMANI NORMALE DÖNDÜ



Yakıt ikmalinin ardından kalkış yapıp, havada teknik arıza nedeniyle acil iniş talebinde bulunan ambulans uçağın inişinin ardından trafiğe kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden ulaşıma açıldı. Trabzon Havalimanı’nda bekletilen uçakların kalkışına izin verilirken farklı havalimanlarına yönlendirilen uçaklarında Trabzon’a döneceği öğrenildi.

UÇAK 80 YAŞINDAKİ İNGİLİZ HASTAYI TAŞIYORDU



Öte yandan Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, teknik arıza nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan ambulans uçakta, 80 yaşında İngiltere vatandaşı bir kadın hasta olduğunu belirterek, "Genel sağlık durumu iyi. Hasta ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi" dedi.

Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya menşeli özel ambulans uçağın İngiltere'ye gitmek için Doha'dan kalktığını söyledi.

Uçağın saat 10.03'te Trabzon Havalimanı'na yakıt ikmali yapmak için indiğini ifade eden Hatipoğlu, "Yakıt ikmalini yapıp kalktıktan 10 dakika sonra teknik arıza bildirimiyle geri dönmek için acil iniş izni istiyor. Bunun üzerine biz gerekli hazırlıklarımızı, tüm teknik hazırlıklarımızı yaptık. Uçak güvenli şekilde indi" diye konuştu.

Hatipoğlu, uçakta 80 yaşında İngiltere vatandaşı bir kadın hasta olduğunu kaydederek, "Genel sağlık durumu iyi. Hasta ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi" ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, havalimanının uçuşa açık olduğunu ve herhangi bir sorun bulunmadığını sözlerine ekledi. (DHA-AA)