Büyük Postane'de feci ölüm

Enver ALAS - İbrahim MAŞE İSTANBUL,DHA SİRKECİ'de tarihi Büyük Postane binasının restorasyonunda, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada restorasyonu yürüten taşeron firmanın şantiye şefi tutuklandı. Olay 26 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında restorasyon çalışmaları süren Sirkeci'deki tarihi Büyük Postane'de meydana geldi. Üniversiteyi bitirdikten sonra, yaklaşık 8 ay önce restorasyon çalışmalarında yer alan taşeron firmada işe başlayan Dilek Dayar, olay günü dış cephenin restorasyonu için kurulan iskelede bulunuyordu. Yağmurun başlamasıyla birlikte içeriye girmek isteyen genç kız iddiaya göre duvar ile iskele arasındaki 1,5 metrelik boşluktan aşağıya düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen talihsiz restoratör, olay yerine çağrılan çağrılan ambulansla Fatih'te özel bir hastaneye kaldırıldı. 3 KEZ DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILMASINA RAĞMEN KURTARILAMADI Vücudunun çeşitli yerlerinde ve kafasında kırıklar olduğu tespit edilen genç kızın, 3 kez duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Ancak tüm müdahalalere rağmen Dilek Dayar, kurtarılamadı. Dayar'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ertesi gün Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. AİLENİN EVİNDE YAS Dilek Dayar'ın ölüm haberi ailesi, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Kasımpaşa'daki evinde taziyeleri kabul eden aile üyeleri yaptıkları açıklamada olayda ihmaller olduğunu ileri sürdü. Dilek'in ağabeyi Sedat Dayar, dün olayın meydana geldiği yere gittiğini ve güvenlik tedbirlerinin hiçbirinin alınmadığını gördüğünü söyledi. Büyük bir ihmalin olduğunu öne süren Sedat Dayar, duvar ile iskele arasındaki mesafenin 1,5 metre mesafede olduğunu ve buna uygun güvenlik tedbirlerinin alınmadığını savundu. Sedat Daya, "Kardeşim, Sirkeci'de bulunan Büyük Postane'nin dış cephesinde restorasyon çalışmalarında görevliydi. Olay günü yağmur vardı. Yağıştan kaynaklı dış cephede normal şartlarda yapılmaması gereken bir günde dış cepheye çıkarmışlar. Bize söylenen ayağının kayması sonucu meydana gelen bir kaza... Ama bize göre yağmurlu günlerde kesinlikle dış cepheye çıkarılmaması gerekir. Dün kazanın meydana geldiği yeri ziyaret ettim. İskele kurulumu şartnameleri vardır. İskele kurulurken bina boşlukları hesaplanarak kurulur. Girinti ve çıkıntılar varsa iskele buna göre kurulmalı. Böyle yerlerde, araya kalaslar konarak kapatılması gerekir. Bu yoksa altlarına bir file uygulaması yapılması gerekir. Güvenlik halatlarının kesinlikle kalması gerekiyor. Ama bunların hiçbiri çalıştığı yerde yoktu. Dilek'in düştüğü yerde iskele ve duvar aralığı bir buçuk metreye yakındı. Burada tedbirlerin hiçbiri alınmamıştı" şeklinde konuştu. "YAĞMURDAN KAÇARKEN AYAĞI KAYMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ" Olay anında Dilek Dayar'ın başında baret olmadığı öğrenilirken, iskele üzerinde güvenlik kemerinin takılı olup olmadığıyla ilgili olarak ise ağabey Dayar, "Emniyet kemerini çalıştığı bölgede takıyormuş. Fakat güvenlik halatlarının kısa olduğunu gördük ve olay sırasında yağmurdan kaçıyorlardı. Zannedersem kardeşim yağmurdan kaçarken ayağının kayması sonucu hayatını kaybetti" diye konuştu. "HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALANAN KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ" Sedat Dayar, kız kardeşinin ölümünde restorasyonu yapan firmanın ihmali bulunduğunu ve olayla ilgili sorumluluğu olan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını dile getirdi. Dayar, "Davanın sonuna kadar arkasında olacağız. Herkes hak ettiği cezayı alana kadar da işin peşinde olacağız" ifadelerini kullandı. YAKIN ARKADAŞINA "BURADAN DÜŞÜP HAYATIMI KAYBEDECEĞM" DEMİŞ Dilek Dayar'ın ölümü arkadaşlarını da çok üzdü. Yakın dostlarından Büşra Doğan, kısa bir süre önce Dilek ile yaptığı sohbetten bahsederek, "Bana iskelenin çok yüksek olduğunu söylemişti. Hatta şakayla karışık, 'bir gün buradan düşüp hayatımı kaybedeceğim' demişti" şeklindeki aralarındaki diyalogu aktardı. Dilek Dayar'dan geriye ise ailesi ve arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafları ve videoları kaldı. Bu videolardan birinde Dilek Dayar'ın geçen yılki doğum günü kutlamasına ait. Ayrıca mesleğini çok sevien Dilek'ten geriye, hayatına mal olan binanın iç cephesindeki restorasyon çalışmalarında çektirdiği fotoğraflar da var. 1 KİŞİ TUTUKLANDI Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında restorasyon şirketi yetkililerinden İ.K. ve A.K. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şirket yetkililerinden A.K. serbest bırakılırken, İ.K. ise tutuklandı. Olayın ardından restorasyon çalışmaları ise bir haftadır yapılamıyor.



PARTNER Ünlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı