İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük projeler yapıyoruz yarım bırakmayalım. Üçüncü havalimanını yapıyoruz yarım bırakalım mı? Sadece havalimanı yapmıyoruz. Tayyip Erdoğan, sadece ülkemizin nüfusunun iki katı kadar yolcu gelsin diye yapmıyor. Dünyanın merkezini İstanbul'a getiriyor. Yarım bırakalım mı?" dedi.
Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Soylu, 24 Haziran seçimlerinin sadece cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyecek bir seçim olmadığını söyledi.
Seçimlerin sadece Türkiye'nin seçimi olmadığını ifade eden Soylu, "Bu seçim sadece bizim coğrafyamızın seçimi değildir. Bu seçim Kerkük'ün, Telafer'in seçimidir. Bu seçim Bosna'nın, Kosova'nın seçimi. Bu seçim Kudüs'ün seçimi, bu seçim Somali'nin, Myanmar'ın, Kabil'in seçimidir." diye konuştu.
Muhalefet partilerinin kendilerini her konuda eleştirip iftira atabileceğini dile getiren Soylu, "Bize her şey söyleyebilirler. 'Kişi başına düşen milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara getirmediniz.' diyebilirler. 'Siz bu ülkede 20 bin kilometre bölünmüş yol yapmadınız.' diyebilirler. 'Her ile üniversite kazandırmadınız.' diyebilirler. Bize diyebilirler ki 'İnsansız hava aracı yapmadınız, siz Atak helikopterini, Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni yapmadınız?' Her türlü iftirayı atabilirler. Bize her şeyi söyleyebilirler ama bir şeyi söyleyemezler. Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nu eleştirerek, Muharrem İnce'nin de söylemleriyle PKK'ya cansuyu verdiğini ifade etti.
Yapılan işlerin yarım bırakılmamasını isteyerek vatandaşlardan destek talep eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşlerimizi yarım bırakalım mı? PKK denilen örgütün belini kırdık, sıçan gibi kaçıyorlar, yarım bırakalım mı? Kandil'i merak etmeyin. Ağabeylerini düşünmeyin. Bize ne dediler; Afrin'e giremezsiniz. Afrin'de PKK'yı, PYD'yi sildik süpürdük. İster çatlasınlar, ister patlasınlar Kandil'e ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz. Bir taraftan Müslümanlığı istismar eden DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi yarım bırakalım mı? DHKP/C terör örgütüyle mücadele ediyoruz, yarım bırakalım mı? Onların da hakkını verdik, paspas gibi ezdik. ABD'nin uşaklığını yapan FETÖ ile mücadele ediyoruz, yarım bırakalım mı? Annelerimizi üzen uyuşturucu çeteleriyle mücadelemizi yarım bırakalım mı? Yılbaşından bugüne kadar 10 bin 67 uyuşturucu satıcısını kodese tıkıverdik. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatıdır. Daha yeni başladık. Size namus ve şeref sözü veriyorum; bu ülkede tek bir uyuşturucu satıcısı kalırsa namerdim."
İstanbul'da bazı tuzu kuru CHP'lilerin HDP'ye oy vereceğini öne süren Soylu, CHP'lilerden vebale girmemelerini istedi.
İçişleri Bakanı Soylu, büyük projeler yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Büyük projeler yapıyoruz yarım bırakmayalım. Bir taraftan arabamızı yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Milli uydumuzu yapıyoruz yarım bırakalım mı? İnsansız hava araçlarımızı geliştiriyoruz, yarım bırakalım mı? Artık Boğaz daha güvenlikli olacak. Kanal İstanbul'u yapıyoruz yarım bırakalım mı? Boğazın altına üç katlı tüp geçit yapıyoruz, yarım bırakalım mı? 18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Şehir hastaneleri yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Üçüncü havalimanını yapıyoruz yarım bırakalım mı? Sadece havalimanı yapmıyoruz. Tayyip Erdoğan, sadece ülkemizin nüfusunun iki katı kadar yolcu gelsin diye yapmıyor. Dünyanın merkezini İstanbul'a getiriyor. Yarım bırakalım mı? Bu Tayyip Erdoğan da çok oluyor. Boğaz'ın altından Marmaray'ı, Avrasya Tüneli yaptı. Yahu şimdi de üç katlı tüp tünel yapıp niye adamları çatlatıyorsun. Biraz önce Cumhurbaşkanımızın uçağı üçüncü havalimanına iniş yaptı, hayırlı olsun. Avrupa da 'bu gücü nereden buldular da yapıyor?' diye çıldırıyorlar. Atatürk Havalimanı'nı millet parkı yapıyor. Gezicilerden bir ses duyuyor musunuz? Millet Bahçesi, Gezicilere kapak olsun mu?"
Ekonomideki gelişmelere de değinen Soylu, büyüme rakamları ve artan turist sayısına dikkati çekerek, yeni sistemle Türkiye'nin yatırım cenneti olacağını belirtti.
Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir devrimci olarak tanımlayan Soylu, "Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir. Sağlıkta devrim yaptı mı? Ulaşımda hava yollarında devrim yaptı mı? Temel hak ve özgürlüklerde başörtülü-başörtüsüz ayrımı vardı. Üniversitelere giriyor mu, TBMM’ye giriyor mu? Kimsenin burnu kanamadan oldu bunlar. Bu ülkede insanlar 'Aleviyim' diyenler kendilerini gizliyorlardı. Bu ülkede Kürtler, 'Ben Kürdüm' diyemiyordu. Şimdi herkes kendisini rahat rahat ifade ediyor. Bu noktaya kolay gelinmedi. Millet reyiyle ve cesaretle bu noktaya gelindi. Tayyip Erdoğan’ın en büyük devrimi özgüven devrimidir." değerlendirmesinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve milletvekili adaylarının da katıldığı miting sonrası, vatandaşlara karanfil ve oyuncak dağıttı.
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