İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük projeler yapıyoruz yarım bırakmayalım. Üçüncü havalimanını yapıyoruz yarım bırakalım mı? Sadece havalimanı yapmıyoruz. Tayyip Erdoğan, sadece ülkemizin nüfusunun iki katı kadar yolcu gelsin diye yapmıyor. Dünyanın merkezini İstanbul'a getiriyor. Yarım bırakalım mı?" dedi.

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Soylu, 24 Haziran seçimlerinin sadece cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyecek bir seçim olmadığını söyledi.

Seçimlerin sadece Türkiye'nin seçimi olmadığını ifade eden Soylu, "Bu seçim sadece bizim coğrafyamızın seçimi değildir. Bu seçim Kerkük'ün, Telafer'in seçimidir. Bu seçim Bosna'nın, Kosova'nın seçimi. Bu seçim Kudüs'ün seçimi, bu seçim Somali'nin, Myanmar'ın, Kabil'in seçimidir." diye konuştu.

Muhalefet partilerinin kendilerini her konuda eleştirip iftira atabileceğini dile getiren Soylu, "Bize her şey söyleyebilirler. 'Kişi başına düşen milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara getirmediniz.' diyebilirler. 'Siz bu ülkede 20 bin kilometre bölünmüş yol yapmadınız.' diyebilirler. 'Her ile üniversite kazandırmadınız.' diyebilirler. Bize diyebilirler ki 'İnsansız hava aracı yapmadınız, siz Atak helikopterini, Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni yapmadınız?' Her türlü iftirayı atabilirler. Bize her şeyi söyleyebilirler ama bir şeyi söyleyemezler. Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik." ifadelerini kullandı.