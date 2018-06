"Büyük projeleri yarım bırakmayalım"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük projeler yaptıklarını belirterek, "İşlerimizi yarım bırakmayalım. Bir taraftan büyük projeler yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Bir taraftan yerli arabamızı yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Üçüncü havalimanını yapıyoruz yarım bırakalım mı? Kanal İstanbul'u yapıyoruz yarım bırakalım mı? Boğazın altına üç katlı tüp geçit yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Şehir hastaneleri yapıyoruz, yarım bırakalım mı?" dedi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya'da düzenlenen mitingde konuşan Soylu, burada doğup büyüdüğünü dile getirerek, bugüne kadar hemşehrilerini mahçup etmediğini söyledi.

Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi hep darbeler arasına sıkıştırdılar. 1960 darbesi 12 Mart muhtırası, 1980-28 Şubat, 28 Şubat-27 Nisan, 27 Nisan-15 Temmuz. Öyle bir sistem kurdular ki istedikleri gibi yöneteceklerdi. İstediler ki ABD bize parmak salladığında söz söylemeyelim, güçsüz olalım. Bize her şey söyleyebilirler. 'Kişi başına düşen milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara getirmediniz' diyebilirler. 'Siz bu ülkede 20 bin kilometre bölünmüş yol yapmadınız' diyebilirler. 'Her ile üniversite kazandırmadınız.' diyebilirler. Bize diyebilirler ki 'Teknokentler yapmadınız, sanayi yatırımlarını artırmadınız.' Bize diyebilirler ki 'İnsansız hava aracı yapmadınız, siz Atak helikopterini, Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tünelini yapmadınız?' Her türlü iftirayı atabilirler. Fakat bize bir şey söyleyemezler. Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik."