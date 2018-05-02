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Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Google'ın haritalarında İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan askeri bir tesisin içinde kalan yol ile Atatürk Ormanı'nın içinden geçen yola Osmanlı döneminde Yunan ayaklanmalarına liderlik eden "Kolokotronis" isminin verilmesi tepkilere neden oldu.

Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim

İlginç gelişme, bir Instagram kullanıcısının yaptığı paylaşımla fark edildi. Bayraklı ilçesinde bulunan Ege Deniz Bölge Komunalığına bağlı tesisin içinde kalan, ayrıca Atatürk Ormanı'nın içinden geçen yol "Kolokotronis Rd" olarak gözüküyor. 1820'li yıllarda Osmanlı'ya karşı başlatılan ayaklanmalara öncülük eden Kolokotronis'in ismini fark eden takipçiler, paylaşımın altına yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

hartia

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Yorumlardan bazıları şöyle:

"O caddeden onu denize dökmüşüzdür takılmayın", "Nasıl yani bir hainin ismi cadde olarak mı anılıyor İzmir'de?", "Yunan komutan doğmamış Türk bebeklerin katili ve Yunanistan caddelerine ismi verilmiş biri"

google

THEODOROS KOLOKTRONİS KİMDİR?

Yunan bağımsızlık savaşında (1821-30) önemli rol oynayan Yunan mareşali olan Kolokotronis, Yunan tarihinin en ünlü milli kahramanlarından biri olarak kabul ediliyor. Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını elde etmesi için mücadele eden Philiki Hetaireia (Filiki Eterya) adlı örgütün üyesi olan Kolokotronis, bağımsızlık savaşı sırasında Mora'da (Peloponnesos) çarpışan isyancılara önderlik etti.

İHA

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